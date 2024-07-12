升中派位2024｜以聖保羅哥哥為目標英文11分變96分　「級尾」女生逆轉考入庇理羅士

▲ 北角循道學校的孟雅琪考入心儀庇理羅士女子中學。（陳慧安攝）

小一時英文科拿取11分，經過6年的不斷努力，最終於小六時第三次的呈分試時英文考取96分的佳績，小六女生孟雅琪坦言這些年來的挑戰甚多。談到面對學業低潮時，雅琪卻從不會睇低自己，她選擇正面面對能力不足的問題，透過多方面的學習令英文水平一步步地攀升到今日的好成績。現在她對自己更是充滿自信，

與校內的外語老師交流時十分順暢，他對我更留下了非常深刻的印象。

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想超越讀聖保羅哥哥

就讀北角循道學校的孟雅琪，於日前的升中派位考入心儀的區內Band 1英中庇理羅士女子中學。談到收到結果時的心情，孟雅琪坦言悲喜交雜，開心的是鬆一口氣「唔洗再叩門」，但難過的是沒有同學與她一起考上此中學。

那為什麼不選讀一些其他同學們揀選的中學？孟雅琪笑言，就讀「聖保羅書院」（St. Paul's College）的哥哥一直也是她的指標，她指出哥哥有興趣讀醫，而自己也是同樣向著醫學方向進發，

我想超越過哥哥。

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坦言面對考全級尾5

但是，這個挑戰對孟雅琪來說並不容易，在低年級時她的成績一直不理想，曾經試過考全級「尾五」、英文考獲11分的艱難時刻。面對這個情況，一般人可能已感到十分失落，但天性樂觀的雅琪卻從沒有為此而被打撃，她清楚了解自己的情況，

呢個分都幾正常，因為我英文唔叻。加上當時小一生，根本未了解「考試」是什麼來的。

媽媽無限播放錄音帶終開竅

為此，孟雅琪的家人投放了不少時間陪伴及指導女兒的進步，她透露，當時媽媽會為其輔導比較弱的科目，而爸爸則帶她到圖書館多閱讀不同的書籍，久而久之，令孟雅琪認識了更多的字及知識。

一年級的那年暑假，學校老師更提供了教導預習課本技巧的錄音帶，孟雅琪笑指當時媽媽放了一個播音機在家中「不停播放」內容，令她每天也能聆聽及學習，

到了二年級時便發現突然聽懂了英語。

2大方法助英語突飛猛進

在最後一次的呈分試及畢業試中，孟雅琪的英文分別考獲96分及90分，這6年間的大躍進可以用「十級跳」來形容，成績斐然，孟雅琪認為這亦與自己的閱讀習慣有關。她非常喜愛《哈利·波特》（Harry Potter）及 《魔法童話》（land of stories）這兩個系列的故事書，而閱讀的技巧是「循序漸進」，

先睇中文版，再睇英文版。當自己的英文根基越來越好，後期的續集已經可以直接閱讀英文版了。

此外，孟雅琪也有看外語電影的習慣，她會選擇英文的字幕，這樣可以輔助自己聆聽英語的對白，也可以認識更多的詞彙。被問到為自己的英語水平評分時，孟雅琪自信地引用了一個例子，「現在我與校內的外語老師交流時十分順暢，他對我更留下了非常深刻的印象。」

爸爸希望女兒兼顧心靈發展

對於女兒考獲如此好成績，作為爸爸的當然感到開心，他指出打算在暑假時帶女兒回家鄉放鬆一下，「叉充電」以應付緊密的中學課程。不過，孟爸爸同時更看重孩子的心靈發展，

學習的話能保持中游的成績就可以了，不需要給自己太大壓力。我亦希望她有更多的時間可以在音樂、舞蹈、運動等其他方面嘗試發展。

其實，除了要面對女兒升中考試外，孟爸爸透露今年亦是就讀聖保羅書院中六的兒子DSE放榜，可謂雙重緊張。被問到對於兒子的信心如何、有沒有可能成為「狀元」，他謙虛的說：

兒子一直的成績是OK的，但結果如何還是要等到放榜才知道。

兩個字形容6年小學生涯：平淡

最後，孟雅琪只用了「平淡」兩字簡單的形容六年的小學生涯，或許就是她這一份「從容」的態度，才能使她面對學業的難關、低俗時，也能順利過渡，並且越戰越勇。「兄妹醫生」可能要待時間的印證才知道，但「一門雙傑」確實非虛。

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