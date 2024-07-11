腸道微生物｜中大發現自閉症與腸道微生物群有關　最快今年底推新型檢測工具

▲ 前任院長陳家亮、以及腸胃科專家黃秀娟近年致力研究腸道微生物領域。

中大開發一種以31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具，靈敏度可達九成，約一星期內就有報告，有助及早評估兒童患上自閉症的風險，希望於今年年尾或明年初推出產品。

根據中大醫學院最新估算，本港約有2.54%兒童患有自閉症，並有上升的趨勢。中大醫學院研究團隊進行大型研究，於2021至2023年期間跟進1,627名1至13歲有自閉症和沒有自閉症兒童，收集他們的糞便樣本，分析及了解他們腸道微生態差異。

研究發現自閉症兒童的腸道微生態中，有四組不同界別的微生物群出現變化，包括古菌、真菌，細菌及病毒。研究團隊繼而利用機器學習模型，開發一個由31種腸道微生物標誌組合而成的自閉症檢測工具。

中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監及新基石研究學者黃秀娟表示，現今自閉症的診斷是透過臨床評估作確診，意味着症狀較輕微的年幼兒童可能會有被遺漏的風險，導致延遲診斷。此研究乃首個證實非入侵性腸道微生物標記可有效診斷及預測自閉症的風險，並適用於不同年齡、性別和背景的兒童。

另外，中大醫學院團隊研發了一種可以增強γ-胺基丁酸的微生態配方SCM06，向30名4-11歲自閉症兒童提供12星期的療程，並分析他們的症狀變化。初步結果顯示自閉症兒童服用微生態配方後，可以緩解感官敏感和焦慮症狀15至20%，而且沒有出現不良反應。

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