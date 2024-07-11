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死因研訊｜六旬漢接種科興疫苗翌晨亡　死因庭裁定死於自然

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 1 小時前

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死者長子曾智雅稱尊重裁決。（陳曉欣攝）

六旬男保安在2021年接種第2劑科興疫苗翌晨呼吸困難，送院搶救同日不治，驗屍顯示死者有冠狀動脈梗塞，家屬質疑死亡與接種疫苗有關。死因庭經過3日研訊後，陪審團今（11日）以3比2裁定死者死於自然。

死者曾慶城（終年63歲）在2021年8月6日在私家診所接種第2劑科興疫苗，翌日早上感呼吸困難，被送往北大嶼山醫院搶救，同日中午不治。

死者的妻子及兒媳列席，沒有律師代表；衞生署及私家醫生黃家麟被列為利害關係方，研訊設2男3女陪審團。

死因裁判官周至偉今早引導陪審團，總結證供指死者生前有糖尿病，服食最高劑量的口服藥。法醫解剖發現，死者的直接死因是冠狀動脈梗塞。死者90%冠狀動脈梗塞，情況嚴重，可在數分鐘內死亡。

專家證人養和醫院心臟科名譽顧問醫生周慕慈證供指，死者在打針後20小時內的免疫球蛋白E急升，疫苗或加劇死者的心臟惡化，不能排除死者出現Kounis 症候群的過敏反應。

另一專家新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員、衛生署法醫服務顧問醫生潘偉明則指，死者的冠狀動脈閉塞約90%，與疫苗無關；過敏反應常見於接種疫苗後數小時內發生，死者約20小時後才感不適，情況有別；免疫球蛋白E上升可由多種原因造成，不是指向性指標。法醫及急症室醫生均指，沒發現死者過敏反應跡象。

死因裁判官指，陪審員須以相對可能性標準，衡量死者出現症候群及延遲過敏反應的可能性，作出死於自然、死於意外或死因存疑的裁決。

陪審團退庭約商議後，裁定導致死亡的疾病是室性心律不正，以比數3比2裁定死者死於自然，並建議所有接種疫苗機構為市民接種前，收集市民的病歷，若市民有長期病患，應建議對方先作檢查。

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