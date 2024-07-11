網民野生捕獲吳家忻　零P圖kayan9896變得腳短皮膚黑

▲ 新一代女神吳家忻（Kayan9896）

現年25歲吳家忻（kayan9896）與拍拖兩年的林家熙（Locker）分手後，火速與大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫大仔馬桂烽（Justin）拍拖，隨時嫁個有錢人。

而一向走型格路線的她，近年成為時尚品牌新寵兒外，並以歌手身份進軍樂壇。

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kayan9896被影到腳短皮膚黑

近日有網民在便利店野生捕獲kayan9896，並把相片放上社文平台，寫道：「我係7仔見到明星點算好」，之後更tag埋kayan9896。

結果她大方親自回覆：「下次見到我同我打招呼嘛～ 同埋影得我咁醜(♯｀∧´)！」，而該網民亦回覆：「對唔住本尊，原來銅鑼灣7-Eleven嗰個真係你！下次我唔怕羞，希望能夠同你合照」。

但不少網民為該網民攝影技術差，把kayan對腳很短及皮膚黑，紛紛留言：「黑圖啊 影到1米3咁」、「點解曬到咁黑既」、「蘋果照妖鏡又再現人間」、「唔係醜，係影得太短」、「小矮人咁」等。

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