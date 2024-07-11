網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議

【大學/身高/歧視/招生/入學要求】入大學不止要成績好？越南一間大學今年招生制定了身高要求，學生身高需要高於指定標準方可「過關」，此外更需要具備良好體力及視力，甚至需要通過「情商測驗」方可入學。多項誇張條件隨照惹起當地爭議，質疑校方對考生帶有歧視，教育部隨即亦開腔回應，校方隨之後重新修定標準，取消部分學系身高要求，惟其中1個學系仍維持原定要求，強調：「儀表是建立專業自信形象重要因素！」

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大學收生設身高要求 被轟身高歧視

綜合越南媒體報道，越南河內國家大學商業管理學院（TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH - HSB）日前公布招生標準，校內大學部4個科系包括「企業與科技管理」、「行銷與傳播」、「人力資源與人才管理」、「管理與安全」除學業成績要求外，更需要符合身高條件，要求包括女學生要超過158cm、男學生要超過165cm；身高「過關」後，更需要有良好體能及視力，另外亦要通過「情商測驗」，符合上述多項要求才可以成功入學。

據悉，該大學4個學系合共招收500名新生，而且早於2021年及2022年已對新生制定了身高及視力標準，並計畫在2023年對商學院各個專業領域實施相同標準，而今年招生消息一出，隨即已引起外界爭議，不少人指該院校標準要求比起當地軍警等特殊領域學校身高要求更高，加上大多數人都認為這些入學要求並非職業或學科必需，認為學校疑對學生身高有歧視之嫌。

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校方回應輿論：建立專業自信形象

校方於上周六（6日）回應輿論，指相關入學審查規定是因為學校致力於培養未來的領導者和卓越管理者，故認為學生除了專業能力外：「我們認為身心健康和儀表也是未來領導者和管理者建立專業自信形象的重要因素之一。」同時亦強調指特殊才能的考生，仍可破格錄取，不受身高限制。

教育部官員去信發聲 校方作出修定：1穫維持不變

日前，越南教育部官員阮秋水（Nguyễn Thu Thủy）亦已去函河內國家大學，要求校方嚴格審查入學甄選標準，以確保招生要求符合規定，給予考生公平報考機會，切勿因與能力無關的規定或繁瑣費時的招生程序，剝奪任何考生報考權利。

目前河內國家大學已根據教育要求，取消「企業與科技管理」、「行銷與傳播」、「人力資源與人才管理」3個學系對身高的限制，惟「管理與安全」仍維持原先對身高的要求。

學者斥校方：是一種歧視

德國紐倫堡大學社會（Universität Erlangen-Nürnberg）心理學家（Andrea Abele-Brehm）接受媒體訪問時強調，美國、歐洲和東亞的大量研究早已證明，身高及自信心間雖然存在某種關聯，但這種關聯相對較弱且不明確，因此認為河內國家大學招生中引入身高要求「顯然是一種歧視」，應予以反對。

有報道引用越南國家營養研究所2019至2020年資料，指出越南女性的平均身高為150cm至165cm之間、男性則為161cm至175cm之間，而河內國家大學的入學條件已將大部分正常身高人群「拒於門外」。

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木村拓哉稱愛女高佻身形 全靠一增高秘技

除了傲人身材，不少人亦同樣追求高佻身形，部分家人為了讓子女長高亦同樣費盡心思。名人木村拓哉的女兒木村光希（Koki）年僅16歲，身高已有170cm，去年更以模特兒身份出道，獲多個大品牌招手，火速成為廣告界新寵。而木村拓哉早前於節日中透露愛女高佻身形，全靠發育時期重覆「踮起腳尖，然後用腳跟落地」即可有助增高：

（雙腳）落地那刻，腳跟的骨頭受到衝擊，能刺激生長激素。

不過港兒童骨科學會前主席方子明醫生接受TOPick訪問時則認為增高方法亳無科學根據，體重過重人士頻密做這組動作，更有可能引起健康問題。

營養師：孩子每日至少攝取兩份奶類

想要有理想高度，除了與遺傳有關外，小朋友的飲食亦十分重要。香港社區營養師協會註冊營養師袁凱琪（Kiki）接受訪問時指，要促進孩子長高，充足的鈣質攝取是必須的。當中，孩子每日應最少攝取兩份奶類或代替品，如高鈣牛奶、加鈣豆漿、加鈣植物奶、芝士或乳酪等。同時亦應多吃鈣質豐富的食物，如波菜和豆腐：

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1份奶類及代替品相等於：

1杯（240毫升）低脂奶/高鈣植物奶例如燕麥奶、杏仁奶等

2片低脂芝士

1小盒（150克）低脂純味乳酪

其他高鈣食物：

高鈣蔬菜（芥蘭、菜心、秋葵、毛豆、小白菜、西蘭花、波菜）：每碗約100-200毫克鈣

板豆腐、豆腐乾3片：每份約200-300毫克鈣

蝦米兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣

小魚乾兩湯匙（約20克）：每份約100毫克鈣

黑/白芝麻一湯匙：每份約50-100毫克鈣

杏仁兩湯匙：每份約50-100毫克鈣

奇亞籽一湯匙：每份約50-100毫克鈣

孩子要增高 1日3餐點食好？

Kiki亦特別設計了以下一份高鈣餐單供家長參考，餐單中的食物均有助孩子健康發育長高：

早餐：1杯高鈣低糖豆漿 + 1個三文魚飯糰 + 1隻熟雞蛋（連蛋黃）

午餐：1份日式燒鯖魚便當 + 1碗毛豆

下午茶：1杯低脂乳酪（150克）+ 1碗藍莓

晚餐：1碗飯 + 西蘭花炒五香豆乾 + 蝦米肉碎炒小白菜

餐單中的高鈣低糖豆漿及低脂乳酪，屬於每日建議兒童攝取的「奶類或代替品」；毛豆、西蘭花、五香豆乾、蝦米及小白菜則為高鈣食物；三文魚飯糰、雞蛋及鯖魚則含有豐富維他命D。

這份餐單除了提供足夠鈣質外，Kiki指出亦滿足了香港健康飲食指引建議的兒童5大食物種類和份量的均衡營養攝取需要，對於兒童成長、預防長期疾病和維持健康有幫助。餐單中的三文魚和鯖魚等亦含有omega 3，每周進食兩至三次含omega 3食物也有助保護心臟健康。

3類食物忌過量

至於以下食物，Kiki表示應避免讓正在發育的孩子過量食用，因有機會阻礙他們身體吸收或增加流失鈣質：

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