網約車｜新加坡網約車平台TADA宣布進軍香港　歡迎港府計劃規管網約車行業

▲ TADA 行政總裁 Sean Kim。（TADA提供）

總部設於新加坡的零佣金網約車平台TADA宣布進軍香港，計劃於今年年底前在港推出平台。該公司於今年較早時成功打入泰國市場，並取得該國陸路運輸部（Department of Land Transport）的營運牌照。TADA亦是獲新加坡陸路交通管理局（Land Transport Authority） 批出營運牌照的五家網約車平台之一。

TADA 行政總裁Sean Kim指，TADA認為香港市場發展潛力龐大，因為香港擁有蓬勃的經濟、高人口密度，以及市民對可靠高效的科技方案有殷切的需求。儘管市場競爭激烈，相信憑藉他們對安全、更公平價格和服務質素的承諾，以及在監管合規方面的豐富經驗，有信心能夠在競爭對手中脫穎而出，並在香港建立重要的市場地位。

TADA指公司不抽取佣金，而是收取相宜的平台費而非抽取佣金，能為司機營造公平有利的收入環境，並正制定策略滿足香港獨特的需求和偏好，包括深入了解市場需求，並融入香港都市環境。TADA亦指，深明與當地夥伴合作對成功進入和融入市場的重要，現正物色合適的重要夥伴合作機會，並會與政策制定者、相關政府部門和業界組織密切合作，以應對潛在問題並提升交通體驗。

SeanKim續指，進軍香港市場是一個難能可貴的機會，歡迎特區政府計劃規管網約車行業，作為新加坡和泰國的持牌營運商，深明優質管理的監管環境可以促進行業和社會的革新和發展，期待與香港分享有關技術和合規經驗，為香港未來的出行方式作出積極貢獻。

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