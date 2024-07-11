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李司棋被指與阿愁「撞樣」　見港鐵有垃圾盼大眾注重公德：希望大家有啲手尾

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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李司棋希望大眾注意公德心。

現年73歲李司棋因為左耳聽力只剩兩成，所以自2017年主演劇集《溏心風暴3》後不再拍劇。但司棋姐不是就此退休，與時並進轉戰網絡，近年積極經營個人社交平台，其IG有16.2萬追蹤者，更汲納了一批年青粉絲。

而且司棋姐十分玩得，因為她平時戴圓型眼鏡，因此被指與動畫電影《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）的阿愁「撞樣」，早前她與阿愁公仔合照，並幽默地寫道：「愁；莫愁；姓李嘅，莫愁」。

【美人基因】李司棋IG分享氣質舊照　網民讚撞樣女神陳法拉

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另外，日前她乘搭港鐵，可是在月台坐位上卻見有人遺下垃圾，她再一臉愁容地拍下照片，並寫道：

過海

睇相發現隔離座位有嚿tissue, 希望大家有啲手尾🙂‍↔️

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