高質量發展研討會｜總結港上游科研成果不佳原因　邱達根︰機制不鼓勵、社會不重視

▲ 邱達根今日出席香港經濟日報 （00423） 舉辦「高質量發展 提升港優勢」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮。（曾耀輝攝）

科技創新界立法會議員邱達根指，香港上游科研過去多年成果出不來源於：「機制不鼓勵，社會不重視，家長不給力。」他指，創科發展需要長期願意投放的錢，美國、中國內地都是一些政府牽頭的基金 ，來做一些所謂大的科學研究，基礎的研究是很長期的，香港有些大學研發基金，但數量就比較少。

邱達根今日出席香港經濟日報 （00423） 舉辦「高質量發展 提升港優勢」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮時建議，政府要為投資者提供投資創科的誘因，如長期投資的一些鼓勵政策，舉例英國有個系統，就是如果企業投放在一些風險投資基金的錢，可以退稅。他又建議，政府可鼓勵非科技的公司，做多一點創科參與，如本身賺了錢，做一些科技相關的研發，可以給少一些稅。

機制問題方面，邱達根指，以前的機制，大學可能着重要快，排名要高，有很多很領先的團隊，但如果教授說要做很長期的投放，機制上，拿到的鼓勵資金不容易，成果對其本身沒有好處，學校不容許其擁有權。不過，邱達根認為，機制問題在過去兩三年，可以說是拆除了，香港現在的大學都鼓勵做轉化，讓教授、教學團隊可以持股，甚至擁有大部分研發將來得益。

觀念上，邱達根指，大家不要只重視錢，舉例做太空人或做科學家，未必是賺很多錢，是但很受人尊重的。他指，氣氛也要靠本地成功創科的企業帶動，成功的企業早期需要政府的推動。

邱達根︰廣深港三地最重要是協同合作

至於大灣區創科發展方面，邱達根認為，廣深港三地最重要是要有協同合作，大家有不同定位分工，要以合作心態，而不是競爭。他舉例，「大疆」去了深圳，不代表香港送走了它，它去深圳發展，同時投資了很多的香港公司。

位於落馬洲河套區的港深創新及科技園首3座大樓會在今年底陸續落成，預計明年年中亦會陸續有創科企業進駐，邱達根認為，河套區可以做一些跨境的試點，政策突破位，如早前有限制的數據過河、樣本過河等。他認為，倘這些政策突破成功，可擴大到一些更加大的地區。

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