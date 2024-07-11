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訟費被拒｜陳奮獲撤企圖強姦罪申訟費被拒　終院指自招嫌疑

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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陳奮(左)向終審法院申請訟費被拒。資料圖片

恒大集團前常務副總經理陳奮早前被控企圖強姦罪，案件開審前控方基於案中投訴人情緒困擾，無能力作供，因此不提證供起訴，陳於高院申請訟費被拒，早前終審法院申請逾時上訴許可被拒。終院今（11日）頒下判詞，透露事主X的證人供詞，指X曾要求陳放開她，並質問陳知道她的父親是誰，並指她的父親回來會把他殺掉。陳則指，我不在乎你的父親是誰。終院指證據足以令原審法官裁定其自招嫌疑，故拒絕申請。

申請人陳奮（38歲），報稱商人，原被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年3月2日企圖強姦女子X，原定排期於2022年12月2日在高等法院開審。控方於開審前約1個月，指X因情緒受困，無能力作供，故提出不提證供起訴，案件被撤銷，陳其後向高院申請訟費，法官指其自招嫌擬，拒絕訟費申請，陳向終院申逾期上訴許可亦被拒。

終院今頒下書面判詞指，原審法官一度以為事主X曾於初級偵訊作供，控方依頼精神科醫生建議押後案件，若給予X足夠時間，X或能作證，控方申請押後被拒才決定不提證供起訴，令陳獲釋，終院認癬控方的做法不代表案件缺乏檢控基礎。

判詞又指，案中證據顯示，X案發時明顯酩酊大醉，屬極度脆弱的狀態，其內褲及名錶等更遺留於餐廳洗手間。陳送X回家後逗留逾半小時，閉路電視顯示陳離開時襯衣部份扭扣未有扣上。此外，X驗傷後發現膝蓋和雙腿曾被大力抓住，胸圍內亦有陳衣物的纖維，陳當日所穿的衣物亦有X的唾液。

判詞另透露X的證人供詞，X指被陳企圖侵犯時曾要求對方放開她，並說知道她的父親是誰，並指她的父親回來會把陳殺掉。陳則回覆不在乎你的父親是誰，並指現在就想要。

終院於判詞強調，考慮是否批出訟費時，需衡量陳當時的行為是否自招嫌疑，以致原審法官拒絕其訟費申請。終院認為以上證據已足以令原審法官裁定陳自招嫌疑，駁回申請。

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