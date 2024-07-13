DSE放榜2024｜DSE放榜日倒數壓力爆煲 12招減壓大法放鬆心情+緩解焦慮
撰文： 王明芳
發布時間： 33 分鐘前
【DSE/DSE放榜/DSE2024/7.17放榜/文憑試/減壓方法/焦慮】距離中學文憑試（DSE）放榜漸近，由備戰DSE到放榜，相信當中面對許多挑戰，放榜前後同學難免會出現負面情緒，對於考試成績和日後出路感到徬徨，現階段調整心態、照顧好自己最重要。TOPick整合學友社以及註冊教育心理學家李穎昕，分享正確舒緩情緒、放鬆心情的貼士，陪伴大家度過放榜階段！
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根據學友社網站資料，分析了考生放榜前後通常會出現的負面情緒，讓考生了解壓力和各種焦慮不安的負面情緒，有助同學保持良好狀態，面對未來的新挑戰。
DSE放榜2024｜放榜前負面情緒：焦慮
- 擔心未能考到預期的成績，把將來可能出現的後果災難化。常見想法包括：「讀唔到大學就無晒前途啦！」
- 不斷回想當天沒有考好文憑試，怪責自己未能在應考時發揮自己的實力，擔心喪失入讀心儀學科的資格。重覆負面的想法，為很多未知的情況感到不安。
- 未認清自己的志向、喜好和能力，以致未能找到合適的課程或職業。
- 資訊太多，容易混亂，不知如何計劃。
- 擔心疫情影響自己的發揮和部署，例如：學習支援減少、教學進度受阻、打亂溫習計劃等。
DSE放榜2024｜放榜後負面情緒：失望、徬徨、難過
- 對成績感到失望，覺得難以置信。
- 面對家人的失望或指責，覺得自己沒有用，不及別人好。
- 當知道自己入讀心儀學科機會渺茫的時候，感到意志消沉，或因此而錯判自己的出路，縱使有其他機會，也選擇放棄所有非心儀的選擇。
- 與父母意願不同而有所爭拗，認為他們不明白、不體諒和不支持自己。
- 未落實前途去向前，心感不安，生活頓失方向，不知如何是好，以致看似無所事事，容易與家人衝突，進一步產生負面情緒。
- 對於自己既未能入讀大學又擔心找不到工作，感到又失望又徬徨。在疫情下，失業率高企，前路茫茫，為未知的將來憂心忡忡。
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DSE放榜2024｜情緒健康小貼士
1. 保持恆常運動的習慣，例如：散步、球類運動。在疫情下，也可以在室內安排一些適當及安全的空間，做一些簡單的體能運動，例如：站立、跳繩、跳舞、行樓梯、做家務等，或做一些伸展運動，如拉筋等
2. 與信賴的人傾談自己的感受，在疫情下，可改用社交媒體、電話或視像形式與親友保持聯絡，分享感受
3. 多做自己喜歡的事情
4. 避免使用酒精及藥物，這些都可能加重抑鬱症狀
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DSE放榜2024｜教育心理學家分享減壓妙法
註冊教育心理學家李穎昕（Michelle）曾接受TOPick訪問時分析青少年生理及心理上的壓力。心理上，青少年階段是發展自我形象階段，處於大人又像小朋友的位置，對於自我了解未必深入，容易令自己迷失或者覺得很難融入社交圈子，自我形象較低。而青春期容易受同輩壓力所影響，渴望於群體尋找歸屬感。
而生理上，年齡15至19歲的青少年面對比較多的挑戰，容易抑鬱、焦慮的症狀，原因是本身青春期荷爾蒙身體轉變，情緒反覆，搖擺不定，容易影響情緒。
出現以下5種身體反應要留意自己的情緒問題：
1.失眠
2.沒有胃口
3.經常覺得疲倦
4.行為方面想退縮，不想工作，無精打彩
5.情緒低落
DSE放榜2024｜美國心理學會10個抗逆力強的要素
|10個抗逆力強的要素
|建議
|1.建立良好的支持系統 (Support system)
|2.避免把危機視為不可克服的困難 (Flexibility)
|3.接受轉變是人生的一部分 (Accept changes)
|4.不停向你目標前進 (Pursuit Goal)
|5.作出決定性的行動 (Face challenges)
|6.找尋自我探索／發展的機會 (Self development)
|7.培養一個正面的自己看法 (Positive self)
|8.適當地去看事物 (Look far)
|9.對將來有盼望 (Hopefulness)
|10.好好照顧自己 (Caring for self)
DSE放榜2024｜網上健康資源
|「情緒健康小錦囊」- 考試減壓
|【按此連結】
|「一分鐘精神健康教室」
|【按此連結】
|「自我測試站」
|焦慮情緒【按此連結】
抑鬱情緒【按此連結】
|YouthCan.hk （放榜篇）
|【按此連結】
資料由衞生署學生健康服務提供
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