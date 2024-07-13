DSE放榜2024｜DSE放榜日倒數壓力爆煲　12招減壓大法放鬆心情+緩解焦慮

▲ DSE考生放榜難免壓力大，註冊教育心理學家李穎昕與學友社分享，2招減壓大法調整心情和緩解焦慮。

【DSE/DSE放榜/DSE2024/7.17放榜/文憑試/減壓方法/焦慮】距離中學文憑試（DSE）放榜漸近，由備戰DSE到放榜，相信當中面對許多挑戰，放榜前後同學難免會出現負面情緒，對於考試成績和日後出路感到徬徨，現階段調整心態、照顧好自己最重要。TOPick整合學友社以及註冊教育心理學家李穎昕，分享正確舒緩情緒、放鬆心情的貼士，陪伴大家度過放榜階段！

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根據學友社網站資料，分析了考生放榜前後通常會出現的負面情緒，讓考生了解壓力和各種焦慮不安的負面情緒，有助同學保持良好狀態，面對未來的新挑戰。

DSE放榜2024｜放榜前負面情緒：焦慮

擔心未能考到預期的成績，把將來可能出現的後果災難化。常見想法包括：「讀唔到大學就無晒前途啦！」

不斷回想當天沒有考好文憑試，怪責自己未能在應考時發揮自己的實力，擔心喪失入讀心儀學科的資格。重覆負面的想法，為很多未知的情況感到不安。

未認清自己的志向、喜好和能力，以致未能找到合適的課程或職業。

資訊太多，容易混亂，不知如何計劃。

擔心疫情影響自己的發揮和部署，例如：學習支援減少、教學進度受阻、打亂溫習計劃等。

DSE放榜2024｜放榜後負面情緒：失望、徬徨、難過

對成績感到失望，覺得難以置信。

面對家人的失望或指責，覺得自己沒有用，不及別人好。

當知道自己入讀心儀學科機會渺茫的時候，感到意志消沉，或因此而錯判自己的出路，縱使有其他機會，也選擇放棄所有非心儀的選擇。

與父母意願不同而有所爭拗，認為他們不明白、不體諒和不支持自己。

未落實前途去向前，心感不安，生活頓失方向，不知如何是好，以致看似無所事事，容易與家人衝突，進一步產生負面情緒。

對於自己既未能入讀大學又擔心找不到工作，感到又失望又徬徨。在疫情下，失業率高企，前路茫茫，為未知的將來憂心忡忡。

DSE放榜｜DSE考生放榜壓力大易焦慮 營養師推介20款開心減壓食物

DSE放榜2024｜情緒健康小貼士

1. 保持恆常運動的習慣，例如：散步、球類運動。在疫情下，也可以在室內安排一些適當及安全的空間，做一些簡單的體能運動，例如：站立、跳繩、跳舞、行樓梯、做家務等，或做一些伸展運動，如拉筋等

2. 與信賴的人傾談自己的感受，在疫情下，可改用社交媒體、電話或視像形式與親友保持聯絡，分享感受

3. 多做自己喜歡的事情

4. 避免使用酒精及藥物，這些都可能加重抑鬱症狀

DSE放榜2024｜12招減壓大法 助你放榜前後調整心情

DSE放榜2024｜12招放榜減壓大法：放榜前

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DSE放榜2024｜12招放榜減壓大法：放榜後

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DSE放榜2024｜DSE放榜2024懶人包 重要日期/必備物品/成績覆核/JUPAS改選攻略

DSE放榜2024｜教育心理學家分享減壓妙法

註冊教育心理學家李穎昕（Michelle）曾接受TOPick訪問時分析青少年生理及心理上的壓力。心理上，青少年階段是發展自我形象階段，處於大人又像小朋友的位置，對於自我了解未必深入，容易令自己迷失或者覺得很難融入社交圈子，自我形象較低。而青春期容易受同輩壓力所影響，渴望於群體尋找歸屬感。

而生理上，年齡15至19歲的青少年面對比較多的挑戰，容易抑鬱、焦慮的症狀，原因是本身青春期荷爾蒙身體轉變，情緒反覆，搖擺不定，容易影響情緒。

出現以下5種身體反應要留意自己的情緒問題： 1.失眠

2.沒有胃口

3.經常覺得疲倦

4.行為方面想退縮，不想工作，無精打彩

5.情緒低落

DSE放榜2024｜美國心理學會10個抗逆力強的要素

10個抗逆力強的要素 建議 1.建立良好的支持系統 (Support system) 與家人和朋友有一個好的關係

接受他人的幫忙

參與義工或服務工作

加入信仰團體 2.避免把危機視為不可克服的困難 (Flexibility) 正面地理解和處理困難

向前看

從困難中學習 3.接受轉變是人生的一部分 (Accept changes) 目標要因環境而調較

接納有些環境是現在不能改變的 4.不停向你目標前進 (Pursuit Goal) 為自己定下可行的目標

不斷做一些可幫助你達成目標的事 5.作出決定性的行動 (Face challenges) 不要逃避困難

學習在困難中作決定並行出來 6.找尋自我探索／發展的機會 (Self development) 在困境中成長

增強自信

與朋友及家人建立更密切的關係 7.培養一個正面的自己看法 (Positive self) 增強對自己的信心

信任自己的直覺 8.適當地去看事物 (Look far) 有更廣闊和長遠的視野 9.對將來有盼望 (Hopefulness) 多想像自己想要的，而不是擔心自己恐懼的事

正面的期望能幫助自己對生命樂觀 10.好好照顧自己 (Caring for self) 注意自己的需要和感受

多參與自己喜歡做的事

DSE放榜2024｜網上健康資源

資料由衞生署學生健康服務提供

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