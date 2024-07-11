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爺孫戀丨林靖恩偷食外賣被捕　李坤城兒子李卓軒連發3文諷繼母

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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李坤城兒子李卓軒連發3文諷繼母林靖恩。

台灣資深音樂人李坤城和年紀少他40歲的林靖恩談了10年「爺孫戀」，但在去年4月，李坤城因大腸癌病逝，終年66歲。

李坤城死後，林靖恩繼承丈夫房產，而且很快把屋變賣獲利1780萬新台幣，而她改為住酒店。可是林靖恩近年被指行為異常，曾在今年初把酒店房電視砸毀而被趕走。

爺孫戀丨爺孫戀李坤城離世8個月 林靖恩現況曝光繼子冷淡回應

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李卓軒連發3文諷刺

林靖恩原打算尋覓下另一間酒店投宿，卻遭到業者以「脫序行為」為由拒絕入住，讓她氣得狂拍玻璃還大叫「有種報警」。之後她被網民發現流落街頭。在昨日更被目擊她偷別人外賣並即時在路邊食，結果被警方控竊盜罪拘捕。

而李坤城兒子、一直與繼母不和的李卓軒，在今日（7月11日）於社交平台連發3文，他先以一張黑底白字圖，寫著「欲食毋討賺，好額嘛會窮」，意指「光享受卻不工作，富裕的家產也會坐吃山空」。

不久，李卓軒再度發文寫「骨力食栗，貧惰吞瀾」的字句，照字面意思指勤勞的人，有栗子可吃，懶惰的人只有吞口水，比喻一分耕耘，一分收穫。最後他又發文，寫道「毋通無煮飯，等人送紅龜，欲食胡蠅家己欱」，意指「想要甚麼東西要靠自己爭取。」

雖然李卓軒發文沒有講明是發給誰，但網民都相信他在諷刺繼母林靖恩。

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