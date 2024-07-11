港美關係｜美國延對港「緊急狀態」一年　港府強烈譴責華府以政治凌駕法治

▲ 港府強烈譴責和反對美國政府假借所謂「國家緊急狀態」，再次以政治凌駕法治，將人權問題政治化。(資料圖片)

美國政府日前再延長一年針對香港局勢宣布的「國家緊急狀態」，港府強烈譴責和反對美國政府假借所謂「國家緊急狀態」，再次以政治凌駕法治，將人權問題政治化，肆意詆毀香港特區貫徹落實《港區國安法》，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動進行。

美國總統拜登周二（10日）指因香港局勢，包括中國內地近期採取的行動，從根本上破壞香港自治，並繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常的威脅，因此頒布行政命令，宣布原本在本月14日屆滿、就香港局勢發出的「國家緊急狀態」再延長一年。

特區政府發言人表示：

美國一再重施故技，違反國際法和國際關係的基本準則，透過再度延長所謂『針對香港局勢宣布的國家緊急狀態』，肆意干預中國內政和香港事務，實屬卑劣政治操作。美國一再妄議香港情況，以國內法為依據繼續對香港實施所謂『制裁』，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責。

特區政府強調，《港區國安法》及《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，控方有責任在毫無合理疑點下證明被告人有相關的犯罪行為和犯罪意圖，被告人才可被法庭定罪。奉公守法的人士不會誤墮法網。特區政府強烈要求，美國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

外交部駐港公署：美國一再泛化國家安全概念 「被迫害妄想症」愈發嚴重

外交部駐港公署認為，美國一再泛化國家安全概念，稱香港局勢對其國家安全、外交政策和經濟構成威脅，「被迫害妄想症」愈發嚴重，並持續以當地法律為依據，對香港無理單邊制裁，形容其「以港遏華」險惡圖謀注定徒勞無功，唯恐天下不亂霸權行徑為世人不齒。公署促美方恪守國際法與國際關係基本準則，立即停止插手香港事務。

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