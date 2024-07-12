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DSE2024｜10A狀元拔尖讀中大神科命運崎嶇　棄iBank投身治療師戰勝4期淋巴癌

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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10A狀元鄺文傑（Aleck）21年前拔尖讀中大神科，其後放棄iBank投身治療師造福社群，後來更戰勝4期淋巴癌。

【DSE2024/DSE放榜/會考10A/十優狀元/鄺文傑/摩根士丹利/表達藝術治療】鄺文傑（Aleck）是2003年會考10優狀元，大學畢業後任職iBank，很多人以為頂著狀元光環必然是「人生勝利組」，卻遇上金融海嘯、經濟低迷，前途迷惘，最終決定放棄枯燥乏味的朝九晚五工作，轉做自由人投身「表達藝術治療」行列。早前他接受 網上電台 訪問，勉勵DSE考生「今日的成績，不代表他日的成就；成績不管好與壞，人生是充滿很多可能性！」

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Aleck早前接受網上電台訪問，分享當年十優狀元的生活點滴。當年Aleck並非名列前芧的學生，又好像不太了解自己喜歡哪一科目，本著樣樣都讀的心態，實行十科報齊，看看最終哪一科興趣最大。「放榜前一日，我還在跟家人商量，如果成績不好，升不到原校中六怎樣好？」放榜當日，點估到自己會獲得出人意表的10A成績！他腦袋一遍空白，也來不及反應回答記者的問題。不過，他承認當時有頂著光環的自滿，認為自己前途一片光明。

【尋元記】會考10A狀元棄iBank投身社福界　患4期淋巴癌靠音樂治療反思人生

DSE2024｜狀元光環頓變包袱

得悉10A成績，只知道讀完中六拔尖入大學，當時他最大的興趣是天文和音樂，但始終在香港要跟現實有平衡，覺得要揀實用的科目，加上大家覺得揀難入的科目才是理所當然，於是報讀計量金融。

香港中文大學的計量金融系被譽為「神科」，當然亦是尖子集中地，Aleck的狀元光環頓變包袱，他發現自己不是最頂尖的一群，然而，老師和同學都對他抱有期望，認為GPA應該要「爆燈」，令他質疑自己，擔心失禮「10優狀元」的銜頭。

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DSE2024｜放棄名牌大公司轉投社福界

Aleck表示大學畢業後，他在兩間小公司工作3、4年後，終受聘於大行摩根士丹利，晉身成為iBanker，上司大讚他做投資分析，幫公司賺了很多錢，但他卻愈做愈迷茫。雖說他的工作是做分析和預測，但很多突如其來的國家政策、環球因素，都會影響預算，賺不賺到錢也與我的能力沒有太大關係，對自身價值很迷茫。

雖然已投身金融業多年，Aleck仍對音樂和戲劇深感興趣，不時當義工，透過藝術去幫助有需要的人。在一位社福界朋友介紹下，Aleck報讀了香港大學新開的「表達藝術治療」碩士課程，希望發掘其他可能性。碩士課程需要修讀3年，當中要參與一些演出和排練，最後一年更有大量實習工作，難以兼顧原來的工作，Aleck掙扎一年後，最終下定決心在碩士二年級辭職，並於畢業後投身社福界。

他坦言，在工作真空期時，收到不少獵頭公司電話，介紹投行的工作，他都非常堅定，一一拒絕。有人會質疑、好奇，好多人從錢方面出發，但我相信自己在表達藝術方面的能力和熱情。媽媽和朋友都覺得我在做有意義的事，聽到他們這樣說我都很開心。

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DSE2024｜以音樂治療調整抗癌心態

鄺文傑過往曾接受TOPick專訪，分享他從iBanker轉行當表達藝術治療師的經歷及抗癌心路歷程，他在2020年9月確診淋巴癌，歷時逾一年的療程中，難免會有情緒出現。雖然自己是治療師，仍難以自我治療，他邀請一位前輩為他輔導，透過音樂處理深層次的問題。

他表示，以往彈結他會在腦中構想每個和弦才彈，但有一次他卻不慎彈錯音，「那一下突兀的聲音，好像我知道自己患癌，是人生一個很大的危機，但也是機會讓我深刻反思人生，我更確信自己轉行是對的選擇，我現在的生活更開心和有意義。如果我還在金融業，一直賺錢，死了也帶不走。」

成為會考狀元已經是21年前的事，證書也已泛黃。Aleck認為，這場公開試的確對他人生造成很多影響，包括選科、工作等。有人或會認為他事隔多年仍在消費「狀元光環」，但他卻不以為然，「現在我人生有新的方向和目標，這張成績單已不是人生重要的部分，但它是我的一部分，亦曾是我的里程碑，我不需要刻意遺忘。」

Aleck報讀了香港大學新開的「表達藝術治療」碩士課程，希望發掘其他可能性。（經濟日報資料圖片)

DSE2024｜勉勵DSE考生不要侷限人生

DSE放榜將至，又一群年輕人即將面臨新的挑戰，Aleck對考生表示，讀書一定要用平常心對待，盡自己本份已足夠，「我接觸過一班年輕考生，他們讀到太崩緊，連喜歡玩的音樂都放棄，沒有了放鬆時間或空間，可能會做成反效果。」雖然DSE是一個關卡，但並不代表唯一個關口，即使成績不理想，不代表你將來走不出成功的道路；如果成績好的同學，不要侷限自己的人生，要不斷探索自己。「今日的成績，不代表他日的成就，人生是充滿很多可能性。」

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