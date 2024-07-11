《無懼》赴大馬拍攝李璨琛演「跛豪」　「三哥」苗僑偉演華人總探長

▲ 劇集《無懼》於馬來西亞吉隆坡開鏡。

電視劇集《無懼》於馬來西亞吉隆坡開鏡，該劇由苗僑偉、姜皓文、周秀娜、陳家樂、胡子彤、張文傑、馬志威、蘇皓兒、吳嘉龍、劉江、袁富華、麥子樂、吳肇軒、吳家樂等參演，李璨琛演出外同時任總監製之一。

《無懼》故事主線以香港開埠以來最大毒梟李志豪（李璨琛飾）在1993年出獄展開，因末期癌症被特赦出獄的李志豪，在尋覓恩人阿火未果後，回憶當年的往事。

▲ 劇集《無懼》於馬來西亞開鏡。

綽號「阿豪」的李志豪，原本是個三餐不繼的小混混，某日得罪洋人警官被毒打，卻得到防暴隊隊長陳火韜（陳家樂飾）所救，及後也因開罪上司而被調到反貪部，與當時權力最大的華人總探長岑樂天（苗僑偉飾）、牛精良（張文傑飾）、豬油仔（胡子彤飾）結下不解之緣。亦因為陳火韜被岑樂天器重，令一直被視為岑樂天接班人的顏貫一（姜皓文飾）所妒忌。

另一方面，阿豪亦因緣際會遇上九龍城寨的寡婦王瑛琦（周秀娜飾），二人漸生情愫，阿豪也在其輔助下成為一代毒梟。一眾人物在金錢、權勢、親情與愛情之間展開同台對決。

▲ 劇集《無懼》於馬來西亞開鏡。

李璨琛謂，劇集是講述60、70年代，香港動蕩下發生的故事：「當時是黃賭毒昌盛的瘋狂世代，我和鍾盛遠導演2019年已開始構思這個故事，經過五年的籌備終於順利開拍。」

提到這次拍攝遠赴馬來西亞取景，李璨琛表示希望《無懼》可以給到觀眾全新的風格和感覺，從原本在錄影廠搭景的方案轉到實景拍攝：「馬來西亞和香港都曾經是英國的殖民地，都保留了很多殖民風格的建築物，加上馬來西亞政府對影視業的支持，所以決定拉大隊來這裏拍攝。」

▲ 劇集《無懼》於馬來西亞吉隆坡開鏡。

享受監製職務

李璨琛在《無懼》中飾演一代毒梟「跛豪」，加上又身兼監製職務，他坦承很大挑戰：「做演員只要熟讀劇本、演好角色，但是監製就好像軍師一樣，從故事題材、事前籌備等基本上每一個部分都要參與直至拍攝完成，還有後期製作，雖然很大挑戰，付出得更多，不過能學習到做演員以外的事物，兩者之間是可以取得平衡沒有抵觸的。」

他形容這次參演的演員可謂破天荒的強大陣容，資深演員劉江、袁富華，亦有參演，角色戲份甚重。

至於「三哥」苗僑偉繼2018年《守護神之保險調查》後，闊別近6年再赴馬來西亞拍戲，但感受一點都不陌生：「這裏的人一樣這麽熱情，劇迷對我們香港演員特別熱情和歡迎。」

苗僑偉在《無懼》中飾演的岑樂天是香港四大總華探長之一，性格豪爽、心思細密，在當代幾乎權傾天下。他指接到角色時，都對該人物的背景做了不少功課：「岑樂天是一個風雲人物，這個角色對我而言都是一個新嘗試，因為很少演過傳奇人物，希望觀眾會喜歡我的演出。」

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