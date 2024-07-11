性罪行｜12歲及16歲女童被帶「上房」　兩男子分別被控性交及窺淫罪　

▲ 警方拘捕兩名男子多項罪名。

西九龍總區失蹤人口調查組較早時調查一宗離家出走案時，發現一名成年男子帶同未成年人士入住不同賓館，昨日7月10號採取行動，在油麻地一間賓館內救出一名12歲女童及一名16歲精神及行為上無能力少女，調查後拘捕賓館內一名16歲男學生及一名19歲無業男子，而16歲者是較早前的報失人士。

由於案情嚴重，交由西九龍總區虐兒組跟進，警方最後以「與精神上無行為能力的人性交」及「製作兒童色情物品」罪拘捕該名19歲青年，又以涉嫌「與13歲以下女童性交」及「窺淫罪」拘捕該名16歲失蹤男學生。被救出的12歲女童及16歲少女已送院檢驗，警方表示初步相信案件不涉及賣淫集團。

警方呼籲家長應多留意子女生活習慣、社交狀況以及上網情況等，避免他們接觸到不良的資訊及誤交損友，防止性罪行的發生。另外，警方亦呼籲酒店及賓館業界，如目睹有任何可疑活動發生，或懷疑未成年人士入住酒店或賓館有可能干犯刑事罪行，請即與警方聯絡。

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