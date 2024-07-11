DSE｜港大理大各預留約四千萬入學獎學金　向6科5**考生派50萬元資助

▲ 多間大學陸續公布獎學金安排。（資料圖片）

多間大學陸續公布獎學金安排，以銀彈攻勢吸引狀元尖子。香港大學今日（11日）公布，已為今年入學本地新生預留逾4,500萬元入學獎學金；理工大學亦公布，新學年新生入學獎學金整體共涉3,900萬元支出。

港大公布，已為今年入學本地生預留逾4,500萬元入學獎學金，相關獎學金不設學科限制，未有公布獎學加碼。翻查港大網頁，尖子有機會獲得逾50萬元獎學金及海外交流資助，如考獲6科5**可獲「明德學子」獎學金，包括30萬元一筆過資助，以及20萬元海外大學交流資助；文憑試成績達全港考生首1%，亦可獲發5萬元「文憑試Top 1%獎學金」。

▲ 理大教務長沈德祥（右二）稱，今年入讀理大、考獲6科5**的考生將獲50萬元資助。（理大提供）

理大教務長沈德祥今表示，將為學生提供豐厚獎學金，考獲6科5**的考生，將獲50萬元資助；考獲5科5**則可獲本科學費總額及每年5萬元津貼。

理大亦會繼續提供彈性收生安排，在今年新設的公民與社會發展科「達標」下，容許考生在最低入學要求「332A33」其中1科成績比及格低1級；但最佳5科成績仍需達到課程收生門檻。

另對於港大經管學院假學歷風波，沈德祥回應指，理大暫未發現類似情况，未來將會嚴格審視學生學歷。

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