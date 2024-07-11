類風濕關節炎｜食物添加劑肉桂醛可作為抗炎劑　輔以化學修飾抗類風濕關節炎

▲ 港大醫學院研發出用於治療類風濕性關節炎的新方法。(港大醫學院)

港大醫學院發現，食物添加劑肉桂醛作為抗炎劑，並成功研發新型肉桂醛前藥納米粒子，可精準傳送藥物至體內發炎部位，用於治療類風濕性關節炎，為炎症性疾病提供一個全新、安全和有效的治療選擇。

目前針對炎症性疾病的治療策略主要是服用抗炎藥物，包括非類固醇抗炎劑、類固醇及生物活性化合 物等，嚴重患者可能需輔以手術治療。但現有的治療方案往往只能幫助患者緩解症狀，未能有效控制 病情。

研究團隊構建了一種新型的前藥體系，利用美國食品及藥物管理局（FDA）批准的食品添加劑肉桂醛 作為抗炎藥，通過化學修飾改造成一種活性氧響應的聚合物前藥，可以自組裝成納米粒子，用於治療 炎症性疾病。科研團隊在類風濕性關節炎和潰瘍性結腸炎兩種小鼠模型進行實驗，發現這些納米粒子 通過靜脈注射能有效在小鼠發炎的關節處積聚，並在炎症部位高濃度活性氧的刺激下釋放肉桂醛，抑制促炎因子的過量產生，從而緩解炎症的病情進展。

港大醫學院表示，由港大教授汪衛平領導的團隊，正致力開發肉桂醛前藥的口服劑型，冀助患者易於遵從醫生指示服藥，推動將來臨床轉化。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】