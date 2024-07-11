中一書價｜公經社科9月推行仍未印書　有名校採用全套課本連作業高達300元

▲ 初中公經社科將於9月在中一級起全面推行，惟目前仍未能購入新書。（梁偉榮攝）

初中「公民、經濟與社會科」（公經社科）將於9月在中一級起全面推行，逐步取代「生活與社會科」（生社科）。有中學採用經送審的中一級課本連作業，全套標價高達300元。

據本報統計12間中學書單，中一公經社科課本連作業總額介乎128至300元不等，其中英華書院選用教圖出版的「新視野公民、經濟與社會」課本標價220元，連同作業售80元，全套總額300元。

天利行書局助理總經理楊次濂稱，新科教科書目前仍然缺貨，出版社會先評估採用課本的學校數量再印書，「好少話一出就齊晒，始終印都要時間、次序」，但由於今年新出版課本不多，估計待9月後才能領取的機會較小。

北角協同中學副校長黃中偉稱，從書商獲悉，中一級公經社科課本料可趕及9月開學送抵學生手上，因該校已在本學年中一級試教新科，即使新書印刷延誤，亦可暫時沿用教育局教學簡報及校本自製教材，但認為長遠採用經教育局送審課本「較安全」，亦可減省教師自行查找資料的時間和壓力。另由於中二級公經社科課本尚未完成送審，本學年試教的中一學生，新學年升上中二將繼續使用校本教材。

記者：梁凱婷

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