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DSE放榜｜2021至2023年DSE狀元重溫 文憑試DSE狀元來自哪些學校？

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 10 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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圖為2021年的DSE狀元名單。

2024年DSE即將於7月17日放榜，每年DSE放榜，最矚目莫過於DSE狀元花落誰家。根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2023年，全港合共誕生103名狀元，TOPick綜合了自2021年起的DSE狀元名單，你們最深印象是那個DSE狀元？

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DSE2024｜DSE考生放榜壓力大易焦慮　營養師推介20款開心減壓食物

DSE狀元｜2023年DSE文憑試狀元分布

2023年中學文憑試（DSE）誕生4名DSE狀元，分別來自3間傳統名校，由聖保羅男女中學獨攬2名狀元、皇仁書院佔1名男狀元，德望學校誕生1名女狀元。

2023年DSE狀元名單

聖保羅男女中學：2名超級狀元，包括男狀元藍仲宏、女狀元古冰心

皇仁書院：超級男狀元羅澤嘉

德望學校（中學部）：女狀元鄭苡晴

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DSE狀元｜2022年DSE狀元分布

2022年中學文憑試（DSE）共誕生11名考獲7科5**的「狀元」，其中3人是經覆核後晉升DSE狀元行列。

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2022年DSE狀元名單

迦密中學文憑試狀元曾志鵬

拔萃女書院DSE狀元冼家朗

喇沙書院7科5**狀元張殷碩

協恩中學超級狀元周愷彤（Kristy）

伊利沙伯中學超級狀元謝承臻

皇仁書院狀元麥顥邦

香港培正中學女「超級狀元」焦采溢

拔萃男書院DSE狀元梁嘉朗（覆核）

新界鄉議局元朗區中學DSE狀元俞東晴（覆核）

葵青區聖公會林護紀念中學區沛恩（覆核）

DSE狀元｜2021年DSE狀元分布

2021年中學文憑試(DSE)合共誕生7位7科5**狀元，當中3人連同數學延伸部分共摘16星，成為「超級狀元」。

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2021年DSE狀元名單

屯門保良局董玉娣中學DSE狀元趙爾納

拔萃女書院2名女狀元：陳愷盈（屬「超級狀元」）、李卓藍                                                                    
嘉諾撒聖瑪利書院女狀元：余尚穎（屬「超級狀元」）

聖士提反女子中學女狀元：陳樂融

伊利沙伯中學男狀元：梁博賢

英華書院男狀元：程朗

縱觀過去3年，拔萃女書院誕生合共誕生3名DSE狀元，當之無愧成為DSE狀元搖籃。2024年DSE即將於7月17日放榜，讓我們期待2024年的DSE狀元誕生。

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