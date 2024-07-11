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啟德體育園｜區議員視察啟德青年運動場　已鋪好草坪設國際級照明系統

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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九龍城區議會議員早前亦到訪體育園了解最新工程進度，並親身體驗草坪系統。（啟德體育園圖片）

香港歷來最大型體育基建項目「啟德體育園」，最快今年底前落成，明年上半年啟用。啟德體育園發言人（11日）指，啟德青年運動場的國際級草坪系統剛完成鋪設，其他場地設施如徑賽跑道及田項設備等，將陸續完成安裝及進行測試，整個項目工程已進入最後階段。九龍城區議會主席、民政事務專員蔡敏君，早前亦率領九龍城區議會議員及相關居民代表，到場了解最新工程進度和球場燈光測試。

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啟德體育園發言人稱，啟德青年運動場的戶外照明系統，符合多個國際標準和指引，包括國際足球總會及世界田徑聯會的照明標準，適合舉辦不同國際及本地體育賽事；且參考國際大型體育場地設施的規格，可配合不同用途適當調節照明度，照射範圍亦集中於場內。

發言人又指，啟德青年運動場適合進行學校運動會和田徑訓練，亦可舉辦本地或國際足球聯賽、欖球賽事及田徑比賽。在沒有賽事或活動時，亦會在適當時段開放予市民跑步和健行等。

啟德體育園有限公司總監（策略發展）鄧竟成表示，啟德體育園致力建造一流的世界級體育運動設施，因應場地運作及在安全前提下，提供具國際標準的燈光照明系統，以平衡不同賽事模式和使用者對體育設施的需要，為運動員、裁判和工作人員等提供足夠的燈光照明，以實現最佳表現。

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