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護齒同行｜「護齒同行」計劃下周二起擴大服務範圍　成年自閉症譜系障礙患者可獲服務

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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衛生署表示，「護齒同行」計劃下周二起擴大服務範圍。(資料圖片)

衞生署今日（11日）公布，「護齒同行」計劃將於七月十六日開始擴展服務範圍，除了現有的18歲或以上智障成年人士外，計劃將會涵蓋18歲或以上的自閉症譜系障礙患者，為合資格人士提供免費牙科服務。

計劃現有的服務年度於7月15日屆滿，新一期計劃將由今年7月16日展開至2027年3月31日止。八間非政府機構牙科診所為合資格人士提供免費牙科服務，包括口腔檢查、牙科治療及口腔健康教育。

*基督教家庭服務中心土瓜灣牙科診所
電話：3590 9449
 
*社區長者及特殊牙科服務有限公司
電話：2321 8299
WhatsApp：26616 3554
 
*微笑．開齒有限公司
電話：3853 9672
Whatsapp：5931 3940
 
*香港防癆會勞士施羅孚口腔衛生服務有限公司
電話：3553 3535
 
*盈愛無障牙科中心
電話：2370 2669
WhatsApp：5406 3928
 
*香港神託會平安牙科診所
電話：2345 5251
 
*德信牙科診所
電話：2573 7533
 
*東華三院何玉清社區牙科診所
電話：2581 0221
 

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