多啦A夢｜巡迴特展本周六揭幕　星光大道明早起單向人流管制

▲ 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展本周六揭幕，星光大道將有單向人潮管制。（資料圖片）

本地創意品牌AllRightsReserved（ARR）聯同已故作者藤子 F 不二雄的漫畫製作公司Fujiko Pro合作，本周六（13日）至8月4日期間，在尖沙咀海傍及星光大道舉辦「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展，明天（12日）傳媒率先預覽，將會披露第一手曝光消息。而星光大道今晚（11日）宣布，明日（12日）至8月11日（周日），每天早上10時至晚上10時，星光大道將實施單向人流管制，到訪該處及參觀人士要留意現場指示。

星光大道表示，為配合「100%多啦A夢&Friends」巡迴特展的主辦機構安排，7月12日（明天）至8月11日（周日），每天早上10時至晚上10時，星光大道將實施單向人流管制，入口位於星光大道往紅磡方向、鄰近麥兜銅像的位置，而出口位於梳士巴利花園近金像獎女神銅像一帶；至於星光大道通往K11 MUSEA的所有通道亦會在以上日期及時段內封閉，公眾請留意現場指示。

▲ 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展本周六揭幕，星光大道將有單向人潮管制。（星光大道FB）

其中，免費入場的「100%多啦A夢戶外展區」將以預約形式入場，首輪已在日前透過Klook預約首周（7月13日至7月19日）的參觀名額。其後逢周二中午12時起，亦可預約未來一周的參觀名額，下一次將在7月16日可預約7月20至26日的參觀名額。



就「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」的詳情及最新消息，請留意主辦機構的官方網站及其社交平台專頁。

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《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展詳情

活動日期：7月13日至8月11日 (收費展區至8月18日）

免費展區：尖沙咀星光大道及海傍（近梳士巴利公園段）─透過Klook預約入場

1. 「100%多啦A夢戶外展區」

全球最高12米多啦A夢充氣雕塑

34個動漫多啦A夢、10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑

2. 「100%星光大道」

多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，與13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，一齊走「藍地氈」，向香港電影致敬

▲ 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展本周六揭幕。（Doraemon 100 FB）

收費展區（一票兩館）：K11 MUSEA 6樓，逾萬呎展區，已購票及網上預約入場

1. 「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」

獨家放映為香港特別原創的短篇動畫「胖虎來香港開演唱會」

展出多幅官方授權復刻原畫、大長篇及精選電影場景、17組首次展示的雕塑

2. 「100%多啦A夢空中樂園」

展出36個多啦A夢立體雕塑，包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，例如蕃薯、野狼、大雄及多啦A夢混合體等

▲ 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展本周六揭幕。（Doraemon 100 FB）

▲ 「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展本周六揭幕。（Doraemon 100 FB）

期間限定店

7月8日起：DDT Store網上優先發售

7月13日起：特展會場設期間限定店發售

獨家會場限定紀念品：紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛毛絨公仔等，詳情稍後公布

開放安排：向公眾開放，毋須持票及預約進場

資料來源：AllRightsReserved