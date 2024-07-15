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DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？

升學教育

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港邊間中學誕生最多DSE狀元？

【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜/DSE狀元/超級狀元】2024年DSE放榜在即，狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2023年，全港合共誕生103名DSE狀元，103名DSE狀元分別來自37間中學，究竟哪間中學出產最多DSE狀元呢？

DSE放榜｜曾經誕生1位DSE狀元的學校名單

  • 新界區：

聖公會林護紀念中學

新界鄉議局元朗區中學

保良局董玉娣中學

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

順德聯誼總會梁銶琚中學

  • 九龍區：

迦密中學

英華書院

觀塘瑪利諾書院

聖言中學

將軍澳官立中學

保良局第一張永慶中學

協和書院

九龍華仁書院

華英中學

藍田聖保祿中學

香港青年協會李兆基書院

民生書院

  • 港島區：

香港華仁書院

聖保羅書院

聖馬可中學

聖士提反女子中學

真光女書院

英華女學校

聖士提反書院

庇理羅士女子中學

DSE計分｜DSE成績5**等於幾多分？一文看清DSE計分方法

DSE放榜｜曾經誕生2位DSE狀元的學校名單

伊利沙伯中學、協恩中學、培正中學、港大同學會書院、聖保祿中學

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DSE｜歷屆DSE狀元點止100 人 尋找8個「遲來的狀元」

DSE放榜｜曾經誕生5位DSE狀元的學校名單

嘉諾撒聖瑪利書院

DSE放榜｜曾經誕生6位DSE狀元的學校名單

喇沙書院

DSE放榜｜2021至2023年DSE狀元重溫 文憑試DSE狀元來自哪些學校？

DSE放榜｜曾經誕生16位DSE狀元的學校名單

拔萃女書院

DSE放榜｜曾經誕生17位DSE狀元的學校名單

聖保羅男女中學

當中那間學校誕生終極狀元，即睇：DSE2024｜點樣分DSE狀元、超級狀元及終極狀元

湊得輕鬆啲
星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱　梁麗翹：讀不成書也要學做君子

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