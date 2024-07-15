DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？
發布時間： 1 小時前
【DSE/DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜/DSE狀元/超級狀元】2024年DSE放榜在即，狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2023年，全港合共誕生103名DSE狀元，103名DSE狀元分別來自37間中學，究竟哪間中學出產最多DSE狀元呢？
DSE放榜｜曾經誕生1位DSE狀元的學校名單
- 新界區：
聖公會林護紀念中學
新界鄉議局元朗區中學
保良局董玉娣中學
香港道教聯合會鄧顯紀念中學
順德聯誼總會梁銶琚中學
- 九龍區：
迦密中學
英華書院
觀塘瑪利諾書院
聖言中學
將軍澳官立中學
保良局第一張永慶中學
協和書院
九龍華仁書院
華英中學
藍田聖保祿中學
香港青年協會李兆基書院
民生書院
- 港島區：
香港華仁書院
聖保羅書院
聖馬可中學
聖士提反女子中學
真光女書院
英華女學校
聖士提反書院
庇理羅士女子中學
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聖保羅男女中學
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