高官上京｜在北京會見謝展寰　夏寶龍充分肯定環境及生態局工作

▲ 夏寶龍今日下午在北京，會見律政司司長林定國。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日（11日）下午在北京，分別會見律政司司長林定國和環境及生態局局長謝展寰一行。夏寶龍表示，環境及生態局很多工作都是老百姓關心的事宜，他對局方的工作給予充分的肯定。

▲ 夏寶龍今日下午在北京，會見環境及生態局局長謝展寰。（港澳辦圖片）

謝展寰向夏寶龍匯報環境及生態局在多個範疇的最新工作情況，包括邁向「雙碳」目標、綠色轉型機遇、環境保護、生態保育、低碳能源、漁農業發展、環境衛生及食物安全等。



謝展寰指，感謝夏寶龍的鼓勵。他表示，邁向碳中和已經成為全球共識，很多國家和地區都在綠色轉型中，香港可以把握機遇，與其他粵港澳大灣區城市優勢互補，共同開發綠色能源和發展綠色產業，支援香港和大灣區城市高質量發展，推動資源循環，打造「無廢灣區」，以及邁向碳中和。

港府早前指，林定國拜會港澳辦，是匯報律政司成立香港國際法律人才培訓學院、推進香港建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及推廣法治教育工作等多項主要政策措施的進展。

林定國是以「融入國家發展大局督導組」下設的「一帶一路」發展小組組長身分，率領特區政府官員，在昨日（10日）啓程前往北京，出席本周五（12日）上午舉行的支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第七次會議。

謝展寰則是在昨日（10日）下午啓程前往北京，出席全球共享發展行動論壇第二屆高級別會議。

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