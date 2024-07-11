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明日大嶼｜國家環境及生態專家來港指導環評工作　甯漢豪︰意見助優化報告

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 49 分鐘前

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國家環境及生態專家親臨香港就交椅洲人工島填海環評工作進行交流指導。（發展局fb圖片）

交椅洲人工島擬議填海工程的環境影響評估工作已進入最後階段。國家環境及生態專家親臨香港就交椅洲人工島填海環評工作進行交流指導。發展局局長甯漢豪透露，專家對環評報告給予正面評價和寶貴意見，進一步增強其科學分析和論證基礎，有助項目團隊優化環評報告。項目團隊爭取於今年內提交環評報告，以正式啓動法定環評程序。

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來港的專家包括：內地專家團成員包括中國工程院院士、中國環境科學研究院環境基準與風險評估國家重點實驗室主任吳豐昌；自然資源部第三海洋研究所原所長余興光、生態環境部國家海洋環境監測中心原主任關道明。

交流會上，專家就多個與環境及生態相關的議題作深入討論，包括︰水動力及水質、生態及漁業等。他們認為，交椅洲人工島的填海環評報告平衡發展與保育的需要，評估科學合理並涵蓋不同方面，採取先進的環保措施，透過香港嚴格制度審批填海項目，體現建設生態文明的理念。

另外，內地專家團早上到中環展城館了解香港整體城市規劃布局。其後乘船考察交椅洲一帶的生態環境，並了解東涌填海的發展成果。

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