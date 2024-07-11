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天氣｜南海或有兩個熱帶氣旋形成　即睇各大電腦模式預測

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發布時間： 44 分鐘前

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（資料圖片）

天文台今（11日）指，受副熱帶高壓脊影響，預料本港週末至下週初持續酷熱。一個廣闊低壓區會在週末至下週初為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶；而電腦模式預計下週中至後期廣闊低壓槽會影響南海北部及廣東沿岸，該區驟雨增多，但其發展仍然存在頗大變數。

天文台稱，受副熱帶高壓脊影響，預料週末至下週初本港持續酷熱。一個廣闊低壓區會在週末至下週初為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶；而電腦模式預計下週中至後期廣闊低壓槽會影響南海北部及廣東沿岸，該區驟雨增多，但其發展仍然存在頗大變數。

(上) 衛星圖像可見南海中南部及菲律賓以東海域有兩組較明顯的對流雲團； (下) 副熱帶高壓脊會在下週初向西伸展。（天文台圖片）

天文台表示，上面的衛星圖像顯示目前南海中南部及菲律賓以東海域有兩組較明顯的對流雲團，預料南海中南部的對流雲團會在週末至下週初發展為一廣闊低壓區，並為南海中部帶來不穩定天氣。現時各大電腦模式對於該廣闊低壓區的強度變化仍未有共識，普遍認為該系統將維持一個偏弱的強度，但有個別模式預測低壓區可能會發展成熱帶氣旋。然而，隨著副熱帶高壓脊向西伸展，即使廣闊低壓區有所發展，該系統受到副熱帶高壓脊的引導氣流影響將逐漸移向越南中部至北部灣一帶。華南沿岸驟雨的多少將取決於該低壓系統的實際路徑，如果其路徑較為偏西，廣東沿岸驟雨會較少，酷熱天氣會持續。

電腦模式預測星期日（7月14日）上午8時的地面天氣圖。（天文台圖片）

集合預報模式對南海的廣闊低壓區的路徑概率預測圖。（天文台圖片）

此外，天文台預料廣闊低壓槽會在下週中至後期繼續影響南海北部，廣東沿岸驟雨將會增多。現時電腦模式對於該廣闊低壓槽的演變仍有相當大的分歧。歐洲電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」、「伏羲」預測該系統會維持廣闊低壓槽的形態，而美國電腦模式則預測南海會有一個較強的熱帶氣旋出現。天文台會繼續監測其最新發展。

電腦模式預測下星期三（7月17日）及星期四（7月18日）上午8時的地面天氣圖。（天文台圖片）

天文台提醒，本港週末至下週初仍會受副熱帶高壓脊支配，在持續高溫天氣下，市民外出時謹記補充水分及做足防暑措施，亦要多關心長者或慢性病患者的健康狀況。

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