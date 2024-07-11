DSE｜都大專業進修學院報名按年增1成　院長曾德源：收生低谷已過

▲ 有高級文憑應屆畢業生在實習期間已獲僱主承諾日後聘請她為全職員工。（學院提供）

都會大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）將於新學年開辦15個全日制高級文憑、2個全日制文憑及應用教育文憑課程。院長曾德源今日（11日）表示，每年平均接獲約5000至6000份申請，但今年接獲入學申請較去年同期增1成。

曾德源提到，醫療護理、心理學及犯罪學高級文憑課程較為熱門，認為增幅與課程特色，以及內地生申請上升有關，去年內地生佔總數已上升至約14至15%，預料人數會繼續上升。

曾德源認為，本港學生人口下降，必然影響到收生，但形容「最低谷」的2023年已過，相信學生人口會穩步恢復，惟學院仍需觀察，若未來學生人數穩步上升，學院未來兩年將陸續推出新課程。

不過，曾德源承認招聘師資比以往困難，雖然應徵教師人數相若，但對方最終未必接受聘請，舉例指普遍較難聘請到語文科教師，認為人口老化是導致教師人數減少的因素之一。

▲ 都會大學李嘉誠專業進修學院院長曾德源形容，去年收生的「最低谷」已過去。（學院提供）

學院今學年開辦課程之中，有7個高級文憑課程獲納入「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」，包括醫療護理、數碼時裝設計、工程學（土木工程）、室內設計、度假區及主題樂園管理、旅遊及航空業以及旅遊及款待業，共涉560個資助學額；另有6個高級文憑課程學生可申請持續進修基金，包括寵物護養及動物輔助治療、犯罪學、心理學、創意文化及媒體實務、工商管理及日本研究；3個高級文憑課程，包括幼兒教育、工商管理、健康及分子檢測，亦可申請學院獎學金。

目前學院共有逾2,300名學生。旅遊及款待業高級文憑應屆畢業生陳曉琳即將升讀香港理工大學酒店管理理學士，她早前獲學院安排到1間五星級酒店實習，其僱主已表示待她畢業後聘請她為全職員工。曾德源指，學生於求學時期已裝備了不少實戰知識，深受香港僱主喜愛。

即日起至7月31日，基礎課程文憑及應用教育文憑課程學生或畢業生，以及應屆中學文憑試（DSE）考生於網上或即場報讀該校高級文憑及文憑課程，可獲豁免報名費。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】