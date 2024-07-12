DSE｜歷屆DSE狀元點止100 人 尋找8個「遲來的狀元」

▲ 自2012年首届DSE開始，全港共誕生了多少名DSE狀元。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜/DSE狀元】2024年DSE放榜在即，狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。DSE放榜當日誕生的DSE狀元固然成為傳媒報道的焦點，但是過去多年來，也有考生覆核成功，成為遲來的狀元，TOPick詳列了自2012年首屆DSE文憑試以來，經覆核誕生的狀元。

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DSE狀元｜2022年3人覆核成狀元

2022年可謂DSE文憑試歷史上最多經覆核產生的狀元，當年經上訴覆核後文憑試增3名狀元，包括拔萃男書院梁嘉朗、新界鄉議局元朗區中學考生俞東晴、葵青區聖公會林護紀念中學區沛恩。

傳統名校拔萃男書院的梁嘉朗原為「榜眼」，只差經濟科未達5**最高成績，為免辜負經濟科教師期望申請覆核，成功「升呢」成為狀元，他獲香港中文大學醫科錄取。

其中俞東晴首次放榜成績為五科5*，成為「探花」，她按程序申請成績覆核，結果地理科成績獲提升為5**而成為「榜眼」後，在學校、老師和同學的支持下，毅然再向香港考試及評核局申請覆核，最後連經濟科成績也獲提升為5**，累計共7科5**，俞同學三級跳成為遲來的中學文憑試狀元，最後憑優異成績入讀「香港大學-倫敦大學學院(UCL）聯合雙學位（法學士）課程」。

聖公會林護紀念中學區沛恩在2022年的文憑試共應考7科，化學科經上訴覆核後，由5*提升為5**，即由6科5**增至7科5**，成為該校首位DSE狀元，後來已赴英國劍橋大學修讀自然科學（生物）。

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DSE狀元｜2018年2人覆核成狀元

聖保羅男女中學的傅霆軒，放榜當日知道除了化學科考獲5*，其餘科目均獲5**佳績，因此選擇覆核化學科成績成功，他當年獲港大醫學院取錄。

當年還有1名考生覆核成功，便是來自將軍澳官立中學陳曉汶，她當年獲港大醫科取錄。不過，陳曉汶進入大學後面臨新環境時再度陷入情緒困擾，需休學重整人生，慶幸靠著動物義工活動和領養的貓貓，把她從谷底拉上來，最終她決定轉科攻讀獸醫，為動物權益出一分力。

DSE狀元｜2016年培正女狀元覆核成功

培正中學的女狀元房穎儀，2016年DSE放榜後，原先在英、數、通識、物理、化學、經濟均獲5**，惟中文科失手取得5*，她申請覆核中文科成績取得成功，正式成為7科5**狀元，她當年獲中大藥劑學錄取。

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DSE狀元｜2015年拔萃女狀元

拔萃女書院的容慧雯在2015年覆核成功，英文科由原先的5*變成5**，總成績變成7科5**，成為2015年的第12名狀元。

容慧雯在2022年的文憑試應考8個科目，包括英文、數學、通識、化學、生物、物理六科同獲5**，另數學延伸單元也獲5**，西班牙語亦考得A級，她當年獲香港大學醫學院錄取。

DSE狀元｜2012年保一狀元

2012年首屆文憑試，就讀保良局第一張永慶中學的陳思凱，放榜當日憑四科核心科目及兩科選修科目奪得5**佳績，後來申請覆核只得5*的物理科成功，成為首屆文憑試的第6名狀元。

DSE｜覆核成績申請程序

申請期限：覆核甲類及乙類科目成績的申請必須於成績發放後的5曆日內提出，2024年DSE截止申請日期為7月24日。

申請程序:考生可申請積分覆核及／或重閱答卷合共不超過四科。考生就同一科目的一個或以上分部成績申請重閱答卷，只作一個科目計算。

學校考生必須透過學校遞交申請。自修生可透過香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請。

覆核成績結果：將於2024年8月16日（星期三）發放。

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