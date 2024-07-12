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DSE2024｜點樣分DSE狀元及超級狀元 首名18粒星終極狀元是喇沙仔

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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DSE狀元、超級狀元及終極狀元點樣分？

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜/DSE狀元/超級狀元】2024年DSE放榜在即，狀元花落誰家也成為每年的全城熱話。DSE放榜當日，誕生的DSE狀元基本上都會成為傳媒報道的焦點，究竟狀元、超級狀元及終極狀元點樣分呢？

DSE2024｜DSE狀元vs超級狀元vs終極狀元

自2012年首屆DSE開考以來，DSE考生最多可報考8科，直至2023年為止，考生在甲類科目中至少3個選修科及4個核心科考獲7科5**的成績，則被稱為「7科5**狀元」。

考生在甲類科目中至少3個選修科及4個核心科考獲7科5**的成績的同時，如果數學必修部分及數學延伸單元也同時取得5**的成績，則為「超級狀元」。

如果考生在4個選修科、4個核心科以及數學延伸單元全部同時取得5**的成績，則為「終極狀元」。

狀元= 4主科5**+3選科5**=14粒星

超級狀元= 4主科5**+3選科5**+M1/2有5**=16粒星 

終極狀元= 4主科5**+4選科5**+M1/2有5**=18粒星 

根據考評局數字，自2012年首屆DSE至2023年，全港合共誕生103名狀元，包括狀元、超級狀元及終極狀元。

DSE｜歷屆DSE狀元點止100 人 尋找8個「遲來的狀元」

DSE｜史上首名終極狀元

喇沙書院2018年考生黃子衡，成為DSE史上首名考獲8科5**及在數學延伸部亦考獲5**的「18*」終極超級狀元。黃子衡2018年應考DSE，在4個核心科（中英數及通識）、4個選修科（物理、生物、化學及音樂）全部取得5**，另數學延伸部份亦獲5**，成績單上共有18粒星，成為歷屆最多星的超級狀元，他最後選擇入讀香港大學醫學院。

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DSE放榜｜2021至2023年DSE狀元重溫 文憑試DSE狀元來自哪些學校？

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IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

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