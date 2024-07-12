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DSE計分｜DSE成績5**等於幾多分？一文看清DSE計分方法

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

DSE成績5**等於幾多分？一文看清DSE計分方法。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】2024年DSE放榜在即，平時經常聽到DSE成績分、為1級、2級、3級、4級、5級，5*級、5**級，是基於甚麼標準來定DSE成績呢？

DSE2024｜DSE成績匯報制度

除公民與社會發展科外，考生的表現以五個等級（1－5級）匯報，以第5級為最高,表現低於第1級的水平定為「不予評級」（Ｕ級）。在第5級考生中，成績最優異的可獲評為5**級；成績次佳的可獲評為5*級；其餘的則評為5級。

5**級和 5*級的臨界分數是按第 5 級內考生的分數分布而訂定。其中，約 10%成績最優異的第 5 級考 生可獲 5**級，約 30%成績次佳的第 5 級考生則可獲 5*級。

至於2023年新增的公民與社會發展科的成績匯報只設「達標」一級，成績在「達標」以下則以「未達標」標示。

DSE2024｜DSE狀元及超級狀元點樣分 首名18粒星終極狀元是喇沙仔

DSE｜歷屆DSE狀元點止100 人 尋找8個「遲來的狀元」

DSE2024｜DSE成績的計算方法

DSE分數會按等級直接換算，即「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」= 7分。不過，經大學聯招（JUPAS）收生時，各大院校的計分方法均有差異，考生最好查詢心儀學校的計分方法。

DSE考生最多可報考8科，若全部考獲5**，便可合共取得56分，成為DSE終極狀元。

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