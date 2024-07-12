陳奕迅受傷丨陳奕迅下巴重創縫30針難進食　徐濠縈感謝米芝蓮級廚師照顧飲食

▲ 「吹神」陳奕迅被迫要少說口話！

歌手陳奕迅（Eason）上月因中暑暈倒受傷，Eason傷勢唔輕，腮骨出現骨裂、下巴傷口深至見骨，一共需縫30多針。下巴的傷口及腮骨需時間復原，所以重慶站的演唱會無法如期舉行，需延期至2025年。

昨日（7月10日）Eason太太徐濠縈於IG限時動態發帖，她公開多謝負責Eason住院期間的「飲食團隊」，所有廚師均由米芝蓮星級主廚鄭永麒（Vicky Cheng）統領。

星級主廚主理留院飲食

徐濠縈稱由於Eason住院期間進食困難，因而Vicky準備了一款特製的湯，感謝對方對老公的貼心照顧。

這位米芝蓮星級主廚鄭永麒是米芝蓮星級餐廳VEA和Wing的創辦人兼主廚，其位於中環的WING Restaurant入選2024亞洲50最佳餐廳第5位及2024全球50最佳餐廳第20位。

陳奕迅受傷丨Eason打波中暑暈倒受傷 宣布重慶站演唱會延期至明年

「吹神」要被迫少說話？

經理人甘菁菁曾透露Eason的康復進度，她表示根據醫生評估，Eason康復期需六個星期，所以待他完全康復才再演出。

甘菁菁說：「醫生非常專業，傷口縫合得好好，傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質食物，如粥及軟綿綿的東西，如冬瓜、雞蛋、肉碎等等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。佢只係清減咗少少，大家不用擔心，精神體力全部都ok ，只係唔可以大力咬碎食物住，又盡量唔好講太多嘢。」

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