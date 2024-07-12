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《閃靈》女主角舒莉杜華睡夢中逝世　糖尿病併發症終年75歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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《閃靈》女主角雪莉杜瓦逝世。

《閃靈》女主角舒莉杜華（Shelley Duvall）逝世！已故殿堂級大師史丹利寇比力克執導的《閃靈》（The Shining），一直被奉為經典電影，該片女主角舒莉杜華的男朋友Dan Gilroy在香港時間12日凌晨宣布，雪莉杜瓦因糖尿病併發症在睡夢中逝世，終年75歲。

在1949年於美國德克薩斯州沃斯堡出生的舒莉杜華除《閃靈》外，曾演出名作包括《江洋大盜》（Thieves Like Us） 、《納許維爾》（Nashville） 、《三女性》（3 Women）等，當中更憑《三女性》封康城影后，當時她只28歲。

《閃靈》到今為影迷津津樂道，舒莉杜華曾在受訪時表示，在拍該片時因導演要求很高，令她一度瀕臨心理崩潰。至90年代，舒莉杜華為照顧患癌症的哥哥毅然退出影圈，在2002年宣布退休，直至近年才復出參演電影《The Forest Hills》。

另外，她在80年代起與Tim Burton、Francis Ford Coppola等大導演製作一系列童畫影集，當中包括得獎作《Faerie Tale Theatre》。

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4日前與粉絲慶生

舒莉杜華離世前4天剛度過75歲生日，當時她的忠實女粉絲Sarah到其家一起慶生，之後Sarah於社交網站有分享與舒莉杜華的合照，從照片所見，當時雪莉杜瓦對鏡頭微笑精神甚好。

不少影迷得知為舒莉杜華的逝世消息感婉惜，紛紛網上留言哀悼。

她的男朋友Dan Gilroy公開發文悼念稱：「我親愛的、甜蜜的、美好的生活、伴侶和朋友昨晚離開了我們。最近受了太多的苦，現在她自由了。飛走美麗的舒莉。」

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