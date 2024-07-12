高鐵衛生｜穿短褲坐高鐵乘客大腿奇癢揭染真菌 官方：座席套半年換洗1次

【高鐵/真菌/感染/皮膚/傳染病/衛生/污漬】北上玩樂搭高鐵注意！日前有內地網民呻自己著短褲坐高鐵後大腿感染真菌，亦有人稱著淺色長褲乘車後，褲子染上大片不明啡色污漬，狀甚噁心，引發不少網民共鳴，紛紛分享高鐵上見到的「奇觀」及自保奇招，呼籲大眾一定要著長褲，減低風險。

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綜合內媒報道，有網民於小紅書以「坐高鐵一定要穿長褲啊」發文，引用之前乘客穿淺色長褲乘車後褲子上染上一大片不明啡色污漬圖片，指之前見中國鐵路微信公眾號曾回應相關爭議，指高座席套每180天換一次，呼籲大眾坐高鐵時要穿長褲保護自己，大嘆：

你永遠不知道上一個人在座位上幹了甚麼，而且小桌板也是能不用就不用，要用最好拿酒精或者濕巾擦一下。

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網民坐高鐵後慘染真菌 眾人細數高鐵奇觀

相關言論隨即引發不少網民共嗚，大家紛紛分享自己「受害經歷」，有人指自己曾穿短褲坐高鐵，結果下車後大腿開始奇癢無比，求醫被證實感染真菌，經過一段長時間治療才康復，大呻「腿都被我摳爛了」，自此每次搭高鐵都帶上一次性坐墊；亦有網民留言指自己坐完高鐵臥舖後，手部出現嚴重蕁麻疹及皮膚炎，患處甚至長出水泡極為嚴重。

部分網民雖未受影響，但亦表示每次搭高鐵都見到不少「奇觀」，將雙腳晾上小餐桌、椅手；穿著鞋子踩上前方椅背晾腳等等情況層出不窮，有人亦指下車時發現褲子沾滿零食碎和糖、位置上充斥異味，甚至座位上滲透著不明水漬極為嘔心。

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曾見幼童尿濕座位、遭跳蚤叮咬

過去亦有網民於「小紅書」上分享指見到幼童尿濕座位，令之後上車的乘客無法乘坐；亦有網民曾分享透露，指自己女兒搭乘坐高鐵時，懷疑是跳蚤咬出一身紅點，嚇得到站後立即棄置了大部分衣物，深怕遭跳蚤纏身。

一系列分享讓不少網民都感到人心惶惶，大家都曬出大家搭高鐵時使用的自保奇招，有人買一次性浴巾鋪上座椅再用酒精濕紙巾整個座椅擦一次才敢安心坐：「靠近我的窗戶、扶手、桌板、裡裡外外都擦，擦3遍！」另外有購買手術用墊子、小餐桌上鋪上膠袋、自備廢棄書本墊於座住上等等，大嘆：

以前還覺得帶酒精上高鐵太誇張了，現在覺得還是我大意了。

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官方回應：髒污影響可隨時反映

中國鐵路微信公眾號之前曾回應指，高鐵的座位套並不是一直未更換，其中動車組列車的座椅套每180天更換一次、臥舖列車的床單被套，則是每客一換的，假如座位髒污影響乘客體驗，消費者可以隨時向車上工作人員反映，工作人員會及時處理。

惟不少網民表示，經常見到有人將鞋子脫下晾在座位上，認為每隔半年才更換一次座椅套，實在不太足夠。

網民有乜講？

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飛機易染皮膚病

事實上，飛機上座椅狀況與高鐵相近，兩者同樣有著不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

飛機5大衛生黑點

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