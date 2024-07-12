開心速遞｜網民唔Buy「素素」要求樂小姐踢走　古佩玲火速攝位有錢女背景強

▲ 內地網民求樂小姐踢走「素素」古佩玲！

現年24歲古佩玲在2019年參加香港小姐奪季軍入行後，拍劇機會比同屆冠亞軍黃嘉雯、王菲多，並成處境劇《愛·回家之開心速遞》常駐角色申瑞素（素素），在今年初更成《萬千星輝頒獎典禮》最具潛質新人獲獎者之一，可見受大台重用。

不過，出得鏡多也不一定表示得人喜歡，繼有網民發文指古佩玲為《開心速遞》「戲霸」後，近日又有內地網民在樂易玲的小紅書「投訴」，要求踢走「素素」一角！

開心速遞丨姚焯菲越洋錄製主題曲《這個家》 古佩玲MV企正C位受重用

內地網民唔buy素素

有內地網民湧入樂易玲小紅書「洗版式」留言，指明希望換走古佩玲：「不要古佩玲」、「唔好日日播古佩玲」、「救救《愛回家》，真的是變膠回家了」、「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」、「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」。

「素素」古佩玲自搬到熊家成為租客，就多了很多出場機會，完美取代已離巢的「熊心如」蘇韻姿的位置。她又與「風少」陳浚霆有拖拖拉拉的感情線，變相「老是常出現」。

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新主題曲MV企正「C位」

古佩玲地位穩如泰山也有另一力證，就是她在《開心速遞》全新主題曲《這個家》MV中企正C位，站在人氣角色「金城安」周嘉洛的旁邊。

她出席活動時，就指是因拍攝角度問題，強調企第二行中間位疊的「根叔」劉丹才是真正的C位。

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古佩玲曾反擊網民？

網民曾發文指古佩玲為「戲霸」，古佩玲疑用真身帳戶留言反擊稱：「關我甚麼事情？」可是之後她又把留言火速刪除，但已被網民擷圖保存。有網民稱：「在熊家露面不說了。問題是每條線都插進去。睇到都眼冤。」、「所以她是什麼關係戶？」

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家庭背景勁？

其實一直傳古佩玲為富二代，更指她的父親在內地是實力十分雄厚猛人。其實，2019年在7月初港姐面試確實入圍名單後後，眾佳麗被邀往髮型屋，原本只有14名候選佳麗，可是古佩玲突然在最遲一刻出現，成第15名候選港姐，當時已傳有人發功令古佩玲成功後補入圍。

在賽前，古佩玲以176萬票奪得由網民投選的「今日頭條最喜愛香港小姐」，當時又再傳其父用人脈為女兒造勢。

但當年在港姐當選季軍後當晚接受媒體訪問時表示，聽到有關父親的傳聞後自己也被嚇一跳，表示家人全為香港人。至於父親是否在內地經商，古佩玲當時回答：「不清楚，他周圍飛。」至於父親做哪行生意，並笑言因沒問過爸爸，她也不太了解。

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