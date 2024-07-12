  • 29°C
香港時間 : 2024712日 (五) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開心速遞｜網民唔Buy「素素」要求樂小姐踢走　古佩玲火速攝位有錢女背景強

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地網民求樂小姐踢走「素素」古佩玲！

現年24歲古佩玲在2019年參加香港小姐奪季軍入行後，拍劇機會比同屆冠亞軍黃嘉雯、王菲多，並成處境劇《愛·回家之開心速遞》常駐角色申瑞素（素素），在今年初更成《萬千星輝頒獎典禮》最具潛質新人獲獎者之一，可見受大台重用。

不過，出得鏡多也不一定表示得人喜歡，繼有網民發文指古佩玲為《開心速遞》「戲霸」後，近日又有內地網民在樂易玲的小紅書「投訴」，要求踢走「素素」一角！

開心速遞丨姚焯菲越洋錄製主題曲《這個家》　古佩玲MV企正C位受重用

內地網民唔buy素素

有內地網民湧入樂易玲小紅書「洗版式」留言，指明希望換走古佩玲：「不要古佩玲」、「唔好日日播古佩玲」、「救救《愛回家》，真的是變膠回家了」、「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」、「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」。

「素素」古佩玲自搬到熊家成為租客，就多了很多出場機會，完美取代已離巢的「熊心如」蘇韻姿的位置。她又與「風少」陳浚霆有拖拖拉拉的感情線，變相「老是常出現」。

點擊圖片放大
+11
+10

新主題曲MV企正「C位」

古佩玲地位穩如泰山也有另一力證，就是她在《開心速遞》全新主題曲《這個家》MV中企正C位，站在人氣角色「金城安」周嘉洛的旁邊。

她出席活動時，就指是因拍攝角度問題，強調企第二行中間位疊的「根叔」劉丹才是真正的C位。

點擊圖片放大
+5
+4

古佩玲曾反擊網民？

網民曾發文指古佩玲為「戲霸」，古佩玲疑用真身帳戶留言反擊稱：「關我甚麼事情？」可是之後她又把留言火速刪除，但已被網民擷圖保存。有網民稱：「在熊家露面不說了。問題是每條線都插進去。睇到都眼冤。」、「所以她是什麼關係戶？」

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜產後復工被嫌胖每天哭著回家　梁麗翹靠泰拳重拾健康體態

家庭背景勁？

其實一直傳古佩玲為富二代，更指她的父親在內地是實力十分雄厚猛人。其實，2019年在7月初港姐面試確實入圍名單後後，眾佳麗被邀往髮型屋，原本只有14名候選佳麗，可是古佩玲突然在最遲一刻出現，成第15名候選港姐，當時已傳有人發功令古佩玲成功後補入圍。

在賽前，古佩玲以176萬票奪得由網民投選的「今日頭條最喜愛香港小姐」，當時又再傳其父用人脈為女兒造勢。

但當年在港姐當選季軍後當晚接受媒體訪問時表示，聽到有關父親的傳聞後自己也被嚇一跳，表示家人全為香港人。至於父親是否在內地經商，古佩玲當時回答：「不清楚，他周圍飛。」至於父親做哪行生意，並笑言因沒問過爸爸，她也不太了解。

點擊圖片放大
+10
+9

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【寵愛Pet Petx香港小姐】古佩玲戲內戲外同為千金小姐　演「神婆June」入屋受力捧
13:37 2023/08/25
【寵愛Pet Petx香港小姐】古佩玲戲內戲外同為千金小姐　演「神婆June」入屋受力捧
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
19:34 2023/10/31
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
18:09 2023/09/27
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
開心速遞丨大劉暗指TVB《愛‧回家》女演員整容　嫌疑人古佩玲：每個人都很自然
11:46 2023/11/13
開心速遞丨大劉暗指TVB《愛‧回家》女演員整容　嫌疑人古佩玲：每個人都很自然
開心速遞丨古佩玲回應「戲霸」指控後彈弓手刪留言　由入行已傳家庭背景實力雄厚
10:05 2024/03/06
開心速遞丨古佩玲回應「戲霸」指控後彈弓手刪留言　由入行已傳家庭背景實力雄厚
開心速遞丨姚焯菲越洋錄製主題曲《這個家》　古佩玲MV企正C位受重用
14:04 2024/07/09
開心速遞丨姚焯菲越洋錄製主題曲《這個家》　古佩玲MV企正C位受重用

你可能感興趣

【寵愛Pet Petx香港小姐】古佩玲戲內戲外同為千金小姐　演「神婆June」入屋受力捧
13:37 2023/08/25
【寵愛Pet Petx香港小姐】古佩玲戲內戲外同為千金小姐　演「神婆June」入屋受力捧
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
19:34 2023/10/31
羅密歐與祝英台丨古佩玲初戀Long-D甜中帶酸　佛系Kelly吸取教訓一切隨緣
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
18:09 2023/09/27
【開心速遞】風少素素回應假戲真做　陳浚霆古佩玲光明正大「拖手仔」【有片】
古佩玲 樂易玲 娛樂人物職業 演員 開心速遞 TVB 電視劇 娛樂行業 娛樂機構

最高瀏覽

飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇