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DSE放榜2024｜放榜日或打風1情況下延遲發成績　一文看清惡劣天氣及颱風安排

升學教育

撰文： 黃諾韶

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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料DSE放榜日打風，考評局1情況下延遲發成績，一文看清惡劣天氣及颱風安排。

【DSE/DSE放榜/DSE2024/放榜打風/天文台/7.17放榜/放榜流程/放榜打風/惡劣天氣/颱風/黑雨/紅雨/黃雨】DSE放榜日打風？中學文憑試（DSE）2024下周三（17日）放榜，根據香港天文台的最新天氣預測，下周中至後期天氣持續酷熱，此外一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，預料下周中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多，代表DSE放榜日有機會打風。考評局早前公布17日發放成績安排，包括：八號風球或黑色暴雨警告信號等惡劣天氣情況下之安排，各位家長及考生們記得密切留意當日天氣及考評局的最新消息！

天文台預測，預料受廣闊低壓槽影響，下周中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多。(香港天文台)

延伸閱讀：DSE計分｜DSE成績5**等於幾多分？一文看清DSE計分方法

DSE放榜2024｜1. 成績通知書

(i) 學校考生（包括日校及夜校考生）

  • 各學校可於 7 月 17 日上午7時起派員到指定的考評局辦事處／評核中心領取成績通知書。學校考生應按所屬學校的安排，領取成績通知書。

(ii) 自修生

  • 成績通知書經郵遞寄出，預計考生會於 7 月 17 日收到。如自修生於當天未收到成績通知書，可於 7 月 18 日（星期四）上午 8 時 30 分至下午 5 時 30 分，親身到考評局修頓中心辦事處櫃台（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

DSE放榜2024｜2. 網上發放成績

自修生及夜校考生可於 7 月 17 日早上7時起至8 月 31 日（星期六）期間於網上查閱成績。自修生可登入文憑試網上服務的帳戶查閱成績。夜校考生則可透過文憑試網頁查閱成績。登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生。建議在放榜前一至兩天嘗試登入香港中學文憑考試網上服務，確保使用正確的使用者編號和密碼。

  • 2024 成績短訊 - 科目註釋/成績註釋【按此連結

DSE放榜2024｜3. 以手機短訊發放成績

除了成績通知書，考評局亦會以手機短訊(SMS)發放成績。7 月 17 日上午 9 時起，考評局會向已提供 SMS 手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊，有關短訊將會以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發放。

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DSE放榜2024｜4. 惡劣天氣情況下之安排(8號風球/黑雨/紅雨/黃雨)

如成績發放當日（*即2024 年7月17日／2024年8月14日）遇上惡劣天氣 ，學校及考生應留意電台或電視台有關考評局的宣布。有關的安排如下 ：

時間天氣情況安排
全日發出黃色／紅色暴雨警告發放考試成績予學校 、於SIM下載解密考試成績檔案的密碼 、網上查閱成績服務及以短訊形式發放考試成績將維持不變
早上 6 時8 號熱帶氣旋警告或
黑色暴雨警告信號
正在生效		延遲發放成績通知書、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務。
下午 1 時或之前取消
8號熱帶氣旋警告或
黑色暴雨警告信號

考評局恢復辦公。

學校可於信號取消兩小時後派員到指定的考評局辦事處／評核中心領取成績通知書。學校考生應到所屬學校領取成績通知書。

夜校考生及自修生可於信號取消兩小時後在網上查閱考試成績。

考評局會於信號取消三小時後向已提供SMS 手機號碼的考生發出載有其文憑試成績的手機短訊。

下午 1 時後取消
8號熱帶氣旋警告或
黑色暴雨警告信號

發放成績、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務，均會延至7月18 日（星期四）；覆核成績結果將延至8月15日（星期四）前發放 。

成績發放系統 、於SIM下載解密考試成績檔案的密碼及網上查閱成績服務會於7月 18 日早上7時起／8月15日早上8時30分起恢復。

成績／ 覆核成績結果的短訊會分別於 7月18 日／8月15日早上9時起發放 。

有關大學聯合招生處安排，考生可登入「 大學聯合招生辦法」網上申請系統查閱獲重新分配的個人時段 。

*備註：

- 若天文台在 7月17日／ 8月14日發出紅色暴雨警告，即使教育局已宣布學校停課，考評局會如期發放成績。

- 如因惡劣天氣導致延遲發放成績，教育局、大學聯合招生處及其他專上院校（包括職業訓練局）亦會作出相應的特別安排 。

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DSE放榜2024｜5. 申請覆核成績

覆核甲類及乙類科目成績的 申請必須於成績發放後的 5 曆日內（2024年7月22日前）提出，有關覆核成績的詳情，請按此瀏覽【考生手冊】有關部分。

(i) 學校考生

  • 必須透過學校遞交申請。當學校為其考生遞交覆核成績申請後，考生會收到一個 SMS 手機短訊以提示他們檢查夾附繳費通知單的電郵。

(ii) 自修生

  • 必須透過香港中學文憑考試網上服務直接向考評局遞交申請 【網址連結

延伸閱讀：DSE｜歷屆DSE狀元點止100 人 尋找8個「遲來的狀元」

延伸閱讀：DSE2024｜點樣分DSE狀元及超級狀元 首名18粒星終極狀元是喇沙仔

DSE放榜2024｜6. 考生支援服務

公開考試資訊中心與灣仔修頓中心諮詢櫃台將於放榜當日（7月17日）提早開放，詳情如下：

日期公開考試資訊中心
（查詢熱線：3628 8860）
（電郵：dse@hkeaa.edu.hk）		灣仔修頓中心諮詢櫃台
2024 年7月17日（星期三）上午 7:30 –下午 5:30

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