Netflix紀錄片｜男子15年來「瘋狂捐精」　擁550名子女遍佈全球：夢想組織大家庭

▲ Netflix紀錄片《千子之父：捐精狂奇案》公開一名荷蘭男子的瘋狂捐精經歷。

【Netflix／Netflix紀錄片／捐精】Netflix最新紀錄片《千子之父：捐精狂奇案》，揭露一名荷蘭男子15年來多次捐精，超過法定的25次上限，又隱瞞自己的捐精史。目前他在全球擁有550名子女，實際數字恐怕更多。

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全球「播種」擁550名子女

根據《每日星報》報道，Netflix最新推出的紀錄片《千子之父：捐精狂奇案》，公開了42歲荷蘭男子喬納森（Jonathan Jacob Meijer）的捐精經歷。喬納森是一名音樂家兼YouTuber，他於2007年首次在荷蘭境內捐精，其後陸續在全球11個捐精診所登記，包括世界最大的捐精中心Cryos精子庫，開始了「瘋狂捐精」之旅。

喬納森的捐精次數遠超過法定上限的25次，目前他在全球各地擁有至少550名子女，當中375名來自荷蘭、德國80名、比利時35名、阿根廷4名、澳洲2名。

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獲捐精家庭面臨近親繁殖風險

報道指，喬納森並非出於好心捐精，他會對診所隱瞞自己的捐精記錄，導致許多家庭臨近親繁殖的風險。荷蘭衛生當局在2017年首度揭露喬納森的惡行，並禁止他再捐精。

喬納森目前居住在東非國家尚吉巴（Zanzibar），Netflix的紀錄片公開後，他在YouTuber發佈影片反擊，指Netflix故意誤導觀眾，強調自己幫助了這些家庭。

有指喬納森每次捐精都可以獲得1100英鎊（約1.1萬港元）的報酬，但他本人否認這項傳聞，強調自己是無償提供精子。去年，他接受德國傳媒訪問時表示，夢想是組織自己的大家庭，「想擁有5個孩子」。

獲捐精女子知真相感噁心

曾獲Jonathan捐精的一名荷蘭女子Eva（化名），於2018年誕下孩子。她指，「如果我知道他已經有了100多個孩子，我就不會選擇他」，當她想到這可能對孩子造成的後果，她就感到噁心。更多報道：【捐精成癮】41歲音樂家滿足私慾瘋狂捐精 全球擁550名子女恐埋亂倫危機

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