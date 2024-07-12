  • 29°C
香港時間 : 2024712日 (五) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巨匠殞落｜《閃靈》《三女性》女星舒莉杜華糖尿病併發症離世享年75歲　醫生：2大重點控制血糖【附8種食物逆轉糖尿病】

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【舒莉杜華／糖尿病／糖尿病併發症／精神病／閃靈】曾於1980年主演經典恐怖電影《閃靈》（The Shining）的美國女星舒莉杜華（Shelley Duvall）昨日（11日）在德州家中，因糖尿病併發症在睡夢中與世長辭，享年75歲。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

綜合外媒報道，陪伴了舒莉杜華35年的男友Dan Gilroy公佈噩耗，並留言寫下：

我親愛的、甜蜜的、美妙的人生伴侶兼朋友離開了我們。最近她受了太多的苦，現在她自由了。飛吧，美麗的舒莉。

據悉，舒莉在周日（7日）剛度過75歲生日，其忠實粉絲Sarah在社交平台上分享當日合照，可見舒莉精神奕奕地向著鏡頭微笑；不過Sarah亦在留言中透露舒莉在過去幾個月，身體健康狀態欠佳。

點擊圖片放大
+7
+6

舒莉杜華自1970年起踏入演藝圈，入行短短7年就於1977年憑藉《三女性》（3 Women）勇奪封康城影后寶座；其後於1980年主演由史丹利寇比力克（Stanley Kuberick）執導的經典恐怖片《閃靈》（The Shining）女主角，令她聲明大噪。2002年舒莉宣布退休，直至去年罕有復出參演恐怖電影《The Forest Hills》，成為了其最後的作品。

舒莉杜華曾於2016年在電視節目《Dr. Phil》透露，拍攝《閃靈》時由於導演對拍攝要求甚高，可能一個場景要重拍近百次，加上導演採用非常手段對待她以達至拍攝所需的情緒，例如要求場地所有人不得與她進行交流、孤立她等，導致她一度瀕臨心理崩潰，在完成拍攝《閃靈》後亦出現精神問題，自言需要別人幫助。

同場加映：

糖尿病危機｜「食飽就想瞓」或是糖尿病先兆？　醫生盤點11大糖成癮症狀

糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題：

點擊圖片放大
+6
+5

糖尿病併發症

根據香港糖尿聯會資料，當糖尿病控制不當，血糖長期偏高及不穩定，可導致併發症的出現，而併發症主要分為急性和慢性：

急性併發症：

  • 主要是血糖過高或血糖過低。

慢性併發症：

  • 主要是血糖長期過高引致損壞心血管疾病：心臟病、中風；
  • 微血管和神經系統疾病：腎衰竭、視網膜病變、 白內障及青光眼引致失明；足部周邊血管病變及神經系統病變，引致感染、潰瘍、壞疽而導致截足（俗稱糖尿腳）。

控制血糖2大重點

台灣腎臟科醫生江守山曾於節目《健康好生活》分享有助控制血糖的2大重點：

  • 先吃一半份量的蔬菜、肉類及湯，之後再開始吃飯
  • 在白飯上滴檸檬汁

江守山解釋，檸檬本身具有抗癌功效，亦富含維他命C、檸檬酸、檸檬多酚、類黃酮、果膠、檸檬黃素等多種營養素；他又引述研究，指出檸檬酸可以抑制飯後血糖升高。此外，在吃米飯前先吃菜及肉，亦能夠減慢腸胃吸收澱粉的速度。

8種食物可逆轉糖尿病

除了檸檬之外，江守山亦曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

點擊圖片放大
+8
+7

1. 蘋果、藍莓、提子：江守山表示，這3種水果能降低罹患第二型糖尿病的機率。有研究顯示，每周吃3份水果可將有關風險降低26％。

2. 覆盆子：覆盆子有豐富的植化素、膳食纖維等，能幫助調節血糖。有研究證實，將早餐內容換成125克或250克覆盆子都能大大減少胰島素分泌，進而控制血糖值。

3. 薑：薑含有豐富植化素，包括薑烯酚、薑辣素、薑酮等，研究證實每天進食1公克的薑能降低空腹血糖36mg/dl。

4. 薑黃、肉桂：薑黃和肉桂皆對血糖控制有正面的幫助，國際上亦有研究證實，適量攝取有益降低血糖。

5. 蜂蜜：蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪，但要留意需攝取純蜂蜜而非假蜂蜜。

6. 輔酶CoQ10：輔酶CoQ10是血糖代謝的必需物質，有研究發現第二型糖尿病患者體內的輔酶CoQ10明顯低於一般人，適量補充對身體有益，建議每天補充100毫克。另外，亦有研究證明輔酶CoQ10有助於控制血糖 。

7. 魚油：魚油可說是全方位的保健食品，丹麥哥本哈根大學的研究發現DHA與胰島素抗性有關聯性。

8. 維他命D：維他命D與胰島素作用有關，研究證實健康成年人的血中維生素D濃度高者飯後血糖和胰島素抗性較佳。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

糖尿病｜30歲人妻患多囊卵巢症　陪糖尿病丈夫開展「控糖生活」　靠3招抗糖自救變化驚人
16:38 2024/07/05
糖尿病｜30歲人妻患多囊卵巢症　陪糖尿病丈夫開展「控糖生活」　靠3招抗糖自救變化驚人
糖尿病｜38歲男一類飲品當水飲　年僅20歲血糖飆升　慘變腎衰竭需洗腎續命
18:54 2024/07/03
糖尿病｜38歲男一類飲品當水飲　年僅20歲血糖飆升　慘變腎衰竭需洗腎續命
減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病
17:21 2024/06/28
減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病

你可能感興趣

糖尿病｜30歲人妻患多囊卵巢症　陪糖尿病丈夫開展「控糖生活」　靠3招抗糖自救變化驚人
16:38 2024/07/05
糖尿病｜30歲人妻患多囊卵巢症　陪糖尿病丈夫開展「控糖生活」　靠3招抗糖自救變化驚人
糖尿病｜38歲男一類飲品當水飲　年僅20歲血糖飆升　慘變腎衰竭需洗腎續命
18:54 2024/07/03
糖尿病｜38歲男一類飲品當水飲　年僅20歲血糖飆升　慘變腎衰竭需洗腎續命
減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病
17:21 2024/06/28
減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病
健康問題 網絡熱話 精神病 糖尿病 演員 電影 恐怖片

最高瀏覽

飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇