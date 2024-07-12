巨匠殞落｜《閃靈》《三女性》女星舒莉杜華糖尿病併發症離世享年75歲　醫生：2大重點控制血糖【附8種食物逆轉糖尿病】

【舒莉杜華／糖尿病／糖尿病併發症／精神病／閃靈】曾於1980年主演經典恐怖電影《閃靈》（The Shining）的美國女星舒莉杜華（Shelley Duvall）昨日（11日）在德州家中，因糖尿病併發症在睡夢中與世長辭，享年75歲。

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綜合外媒報道，陪伴了舒莉杜華35年的男友Dan Gilroy公佈噩耗，並留言寫下：

我親愛的、甜蜜的、美妙的人生伴侶兼朋友離開了我們。最近她受了太多的苦，現在她自由了。飛吧，美麗的舒莉。

據悉，舒莉在周日（7日）剛度過75歲生日，其忠實粉絲Sarah在社交平台上分享當日合照，可見舒莉精神奕奕地向著鏡頭微笑；不過Sarah亦在留言中透露舒莉在過去幾個月，身體健康狀態欠佳。

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舒莉杜華自1970年起踏入演藝圈，入行短短7年就於1977年憑藉《三女性》（3 Women）勇奪封康城影后寶座；其後於1980年主演由史丹利寇比力克（Stanley Kuberick）執導的經典恐怖片《閃靈》（The Shining）女主角，令她聲明大噪。2002年舒莉宣布退休，直至去年罕有復出參演恐怖電影《The Forest Hills》，成為了其最後的作品。

舒莉杜華曾於2016年在電視節目《Dr. Phil》透露，拍攝《閃靈》時由於導演對拍攝要求甚高，可能一個場景要重拍近百次，加上導演採用非常手段對待她以達至拍攝所需的情緒，例如要求場地所有人不得與她進行交流、孤立她等，導致她一度瀕臨心理崩潰，在完成拍攝《閃靈》後亦出現精神問題，自言需要別人幫助。

同場加映：

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糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題：

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糖尿病併發症

根據香港糖尿聯會資料，當糖尿病控制不當，血糖長期偏高及不穩定，可導致併發症的出現，而併發症主要分為急性和慢性：

急性併發症：

主要是血糖過高或血糖過低。

慢性併發症：

主要是血糖長期過高引致損壞心血管疾病：心臟病、中風；

微血管和神經系統疾病：腎衰竭、視網膜病變、 白內障及青光眼引致失明；足部周邊血管病變及神經系統病變，引致感染、潰瘍、壞疽而導致截足（俗稱糖尿腳）。

控制血糖2大重點

台灣腎臟科醫生江守山曾於節目《健康好生活》分享有助控制血糖的2大重點：

先吃一半份量的蔬菜、肉類及湯，之後再開始吃飯

在白飯上滴檸檬汁

江守山解釋，檸檬本身具有抗癌功效，亦富含維他命C、檸檬酸、檸檬多酚、類黃酮、果膠、檸檬黃素等多種營養素；他又引述研究，指出檸檬酸可以抑制飯後血糖升高。此外，在吃米飯前先吃菜及肉，亦能夠減慢腸胃吸收澱粉的速度。

8種食物可逆轉糖尿病

除了檸檬之外，江守山亦曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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1. 蘋果、藍莓、提子：江守山表示，這3種水果能降低罹患第二型糖尿病的機率。有研究顯示，每周吃3份水果可將有關風險降低26％。

2. 覆盆子：覆盆子有豐富的植化素、膳食纖維等，能幫助調節血糖。有研究證實，將早餐內容換成125克或250克覆盆子都能大大減少胰島素分泌，進而控制血糖值。

3. 薑：薑含有豐富植化素，包括薑烯酚、薑辣素、薑酮等，研究證實每天進食1公克的薑能降低空腹血糖36mg/dl。

4. 薑黃、肉桂：薑黃和肉桂皆對血糖控制有正面的幫助，國際上亦有研究證實，適量攝取有益降低血糖。

5. 蜂蜜：蜂蜜可以改善糖尿病人血糖及脂肪，但要留意需攝取純蜂蜜而非假蜂蜜。

6. 輔酶CoQ10：輔酶CoQ10是血糖代謝的必需物質，有研究發現第二型糖尿病患者體內的輔酶CoQ10明顯低於一般人，適量補充對身體有益，建議每天補充100毫克。另外，亦有研究證明輔酶CoQ10有助於控制血糖 。

7. 魚油：魚油可說是全方位的保健食品，丹麥哥本哈根大學的研究發現DHA與胰島素抗性有關聯性。

8. 維他命D：維他命D與胰島素作用有關，研究證實健康成年人的血中維生素D濃度高者飯後血糖和胰島素抗性較佳。

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