歐國盃終局之戰周日晚上演 西班牙英格蘭關鍵數據你要知

歷時接近1個月的2024歐國盃終於迎來終極之戰，霸氣盡現的西班牙決戰進步神速的英格蘭，究竟是西班牙事隔12年後再冊封歐洲王者，抑或英格蘭歷史性首度稱霸？神射手同樣鬥得難分難解，最終誰能夠奪得今屆金靴獎? 周日深夜自有分曉。

在傳統強豪林立的上線戰區，西班牙最終脫穎而出，可謂實至名歸。回顧狂牛軍今屆表現，分組賽身處死亡之組，首戰即以3球大勝世界盃季軍克羅地亞，霸氣初露。第2戰控制戰局下小勝衛冕之師意大利，展現主導球賽能力，第3戰盡出副選仍然擊退阿爾巴尼亞，顯示板凳實力之深厚。

踏入淘汰賽，西班牙再通過不同考驗，以大熱姿態闖進決賽。十六強面對鬥志旺盛的格魯吉亞，意外地先落後兼且失掉賽事第1球，但憑藉較佳的整體質素，不慌不忙地反勝4比1，贏得極具說服力。

八強與東道主對撼迎來最大挑戰，領先下一度被追平而陷於苦戰，仍能於加時階段以較佳把握力將大熱門德國淘汰出局，四強再先落後下反勝防守力強勁的法國，昂然躋身決賽。

雖然西班牙踏入淘汰賽每戰皆失，防線未算堅壁清野，但前線攻擊力強橫，也馬、尼高拉斯威廉斯活力與技術兼備，法比安路爾斯、丹尼爾奥莫射術精湛，加上洛迪在中場掌控節奏，即使落後也毫無懼色，是今屆大賽表現最佳之師。

反觀英格蘭晉級之路，在分組賽面對實力較次的丹麥、斯各文尼亞和塞爾維亞，只得1勝2和，表現每況愈下，球迷都質疑球員的表現和教練的戰術。但進入淘汰賽後，英格蘭一次又一次展現出非凡韌力。

三獅軍團在十六強、八強和四強戰皆是先落後一方，卻每次都能夠絕地翻身。分別有補時最後一刻追和再於加時擊敗斯洛伐克；下半場後段被瑞士破局卻迅速追和，再於十二碼大戰取勝，以及比賽初段被荷蘭攻陷，最終在完場前絕殺對手打入決賽。

面對不同逆境，陣容鼎盛的英軍皆能逃出生天，有賴比寧咸、哈利簡尼、沙加先後擔任救世主，後備席上還有高爾彭馬、東尼、屈堅斯充當奇兵，反映英軍變招能力強勁，落後下有足夠兵源調動，改變戰局。

決賽將於周日晚上凌晨3時在柏林奧林匹克運動場上演，強勢的西班牙無疑是大熱門，歷來4次入決賽3度封王，包括2008年和2012年，英格蘭則從未贏過歐洲冠軍，上屆才首打入決賽可惜未竟全功，吸收經驗後期望今次能達成國民心願。

歷屆決賽有趣數據

- 近10次決賽，有9次90分鐘內總入球少於3球，只有2012年西班牙勝意大利4球。

- 近10次決賽，有6次90分鐘內總入球為2球。

- 近7次決賽，有4次打和需要加時再戰。

- 自1992年丹麥首奪冠軍，之後每隔12年才有新冠軍出現，分別是2004年的希臘和2016年的葡萄牙。

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歐洲王者即將誕生，意味神射手寶座亦會有定案。現時有6位球員同以3個入球並列金靴榜首，當中英格蘭的哈利卡尼和西班牙的丹尼爾奥莫仍有機會在決賽增添入球，爭取獨享榮譽。假如他們在決賽沒法取得入球的話，歐洲足協計算神射手時，入球相同的球員會以助攻次數較多的一位成為金靴得主，目前丹尼爾奥莫以2次助攻領先卡尼。

但球迷要注意，在馬會投注的神射手項目，派彩不會計算助攻次數，即是若哈利卡尼或丹尼爾奥莫沒有在決賽取得入球，馬會將當作這6位球員都是賽事神射手，但由於其中2位 (斯洛伐克的舒蘭斯及格魯吉亞的米古達斯)屬於「其他」類別，因此最後賠率將會除以5作派彩。

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此外，在歐洲王者誕生後數小時，在7月15日早上8時，美洲盃也上演終極決戰，由衛冕的阿根廷和哥倫比亞爭逐美洲王者寶座。賽前美斯表明這是最後一次參與美洲盃，隊友都希望以獎盃送別這位一代阿根廷球王，而對手哥倫比亞也希望乘著28場不敗勇態，能夠一搔23年之癢，再嚐冠軍滋味，美洲王者爭奪戰一樣激戰可期，球迷萬勿錯過。

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