聲夢小花丨鍾柔美晒腿現身畢業晚宴　網民拎Yumi同另一聲夢小花比較【多圖】

▲ 鍾柔美（Yumi）好省鏡啊！

「聲夢小花」鍾柔美 （Yumi）昨日（7月11日）參加學校舉行的畢業晚宴，她於社交網分享當張出席Grad din的照片，只見Yumi穿黑色Tube dress，裙子背後有一個很大的蝴蝶結，17歲多的Yumi頓添了女人味！

聲夢小花丨鍾柔美飛台北畢業旅行 Yumi化身神槍手百發百中

Yumi被讚靚到可以選港姐

粉絲均留言高呼「Yumi大個囡啦」，另外，網民大讚Yumi靚到可以選港姐：「靚爆！」、「唔係學霸，唔係show off，係開心share。」、「可以媲美最美港姐」、「吾該，搵人幫call，Yumi甘索，心臟負荷吾到」以及「又靚又高貴，嚟緊香港小姐選舉，Yumi 可以在台上表演，同香港小姐一同台出場就正了」，而Yumi的「忠粉」保錡就尚未有出動留言。

此外，她對中學生涯完結大感不捨，以英文撰文抒發心中情，其大意是：「每一個結束都有一個新的開始，我很榮幸能與大家一起享受我最後的高中時光。生活可能會有起起落落，但如果你相信某件事，請保持信念並繼續奮鬥。」

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網民拿Yumi與Windy比較

有網民於討論區出po，將鍾柔美跟另一小花詹天文（Windy）比拼Grad din造型，網民留言：「吓～單車鬥跑車都仲要比」，有人批Windy太濃妝，亦有人覺得她似康華。

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