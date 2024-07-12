借錢原則｜朋友借50萬港女只借10萬感内疚 「借錢鐵則」3類人絕不能借

▲ 借錢三大原則，有三類人士是絕對不能借。

好友說有要事跟我商討，看她一臉難色，欲言又止，原來是有關借錢的事宜。

不要誤會，她不是要跟我借錢。這位女友單身，沒有甚麼經濟負擔，收入又相當豐厚，我時常取笑她是隱形富豪。原來不僅我一人知悉她的底蘊，她身邊有不少人覬覦她的財富呢！

「佢一開口就話要借五十萬元，我同佢真係唔熟㗎！」任何人一口拒絕就是了，但這位好友為人超級善良富愛心，她又怎會懂得說不呢！

「佢話個女有急病住院，需要籌醫藥費。」她娓娓道來。

我忍不住告訴她，大部分急於將錢弄到手的人，都會碰巧有個患急病的阿媽、老婆或子女的。

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女友為之一怔：「……咁如果佢真係有個女急病需要幫忙呢？」我像被她兜頭打了一棒，她確然說得有理，這年頭的確是有不少人經濟拮据，急需借錢周轉的，我頓然對自己小人之心感到羞愧呀！

那麼，女友是借出了五十萬元嗎？「我就係只借咗十萬元俾佢，依家個心有啲唔安樂，你話我係咪有啲孤寒？」

從來只有錢借了出去擔心人家不還而苦惱的，哪有人借得少給人家而心有不安的呢？

有能力借錢給人，幫助別人度過難關的，是一種福氣。不過也要量力而為，切勿逞強而讓自己跌進泥沼裏。

借錢也有鐵則的，有三類人是絕對不能借錢給他們，一是爛賭的、二是吸毒的、三是墮入騙財情網而不自知的，借錢給他們只會好心做壞事啊！

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