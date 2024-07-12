  • 29°C
香港時間 : 2024712日 (五) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

降膽固醇｜逾半數港人膽固醇高恐中風　男子連續3個月吃1種食物高膽固醇不藥而癒【附11種降膽固醇食物】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

一名男子患高膽固醇，醫生推薦吃1種食物3個月後成功回復正常。

【膽固醇／壞膽固醇／牛油果／超級食物／降膽固醇／降膽固醇食物】高膽固醇是不少都市人面對的問題，但原來只要未進入嚴重階段，仍可以單靠飲食來改善。有台灣醫生分享病例，指一名48歲男子因膽固醇過高而求醫，遂推薦對方每天吃1種食物，結果持續3個月之後，膽固醇成功回到正常水平。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享病例，指該名患者前來就醫時，總膽固醇達260mg/dl（正常值為200mg/dl以下），低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）達180mg/dl（正常值為130mg/dl以下），年紀及身體狀況已符合當地健保支付降血脂藥的標準。不過，他認為這樣做「有點粗魯」，因為壞固醇一共有5種，但其中只有小而濃的膽固醇與氧化膽固醇，才是真正導致心血管疾病的元凶。

於是他進一步為患者檢查，結果發現對方的壞膽固醇中，有很高比例屬於小而濃的膽固醇，這類膽固醇從血管內皮鑽進去，繼而造成動脈粥樣硬化。江守山表示，由於患者的壞膽固醇指數並不是高到離譜，因此他決定請對方嘗試每天吃牛油果。

更多相關報道：膽固醇｜女子減肥半年1種飲食法致膽固醇超標 　實測8方法2個月不藥而癒

患者之後開始每天吃半個牛油果，並隔天吃5粒開心果，持續3個月後，其血液中小而濃的膽固醇已經回復正常水平，雖然壞膽固醇的整體指數仍屬過高，但江守山就認為已經無須繼續治療，「因為他真正壞（膽固醇）的部分已經解決了。」

牛油果為何有如此奇效？江守山解釋，牛油果含有礦物質鋅、鉀、鎂、磷，維他命A、B、C、D、E、胡蘿蔔素、葉酸、綠原酸、Omega-9單元不飽和脂肪酸、麩胱甘肰、膳食纖維、蛋白質、碳水化合物與阿魏酸等多種營養素，能夠降低壞膽固醇，從而減低患上心血管疾病的風險。

此外，他表示糖尿病患者吃牛油果會有飽足感，能降低食慾，同時也不會增加飯後血糖；而牛油果中的阿魏酸能夠改善消化系統，便秘人士吃了之後有助排便。牛油果因為含油量高，對胎兒發育亦有一定幫助。

逾5成港人膽固醇高

實際上，膽固醇問題在本港亦頗為普遍。香港政府在2023年發布《2020-2022年度人口健康調查報告書（第二部）》，訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查結果發現，本港15至84歲人士中，血膽固醇過高或高膽固醇血症的人口佔51.9%，其中包括36.2%進行化驗前不知道自己總膽固醇偏高，有15.7%則是自述經醫生診斷患有血膽固醇過高。

11種食物可以幫助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

點擊圖片放大
+12
+11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」　成功減10磅分享一日餐單
12:44 2024/06/27
減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」　成功減10磅分享一日餐單
飲食攻略｜一日2杯齋啡可護腎　台名醫教沖咖啡1個動作降膽固醇
12:13 2024/06/24
飲食攻略｜一日2杯齋啡可護腎　台名醫教沖咖啡1個動作降膽固醇
膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風
16:32 2024/06/14
膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風

你可能感興趣

減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」　成功減10磅分享一日餐單
12:44 2024/06/27
減肥餐單︱62歲黃秋生膽固醇過高遭醫生警告「1年後會死」　成功減10磅分享一日餐單
飲食攻略｜一日2杯齋啡可護腎　台名醫教沖咖啡1個動作降膽固醇
12:13 2024/06/24
飲食攻略｜一日2杯齋啡可護腎　台名醫教沖咖啡1個動作降膽固醇
膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風
16:32 2024/06/14
膽固醇｜女子膽固醇超標醫生教5招毋須服藥　半年恢復正常更排毒防中風
營養素 網絡熱話 健康問題 膽固醇

最高瀏覽

網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間12:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險
飲食攻略｜早餐致命組合？熱狗配1類食物具強烈毒性　專家教一招化解風險