網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面

▲ 男子港鐵車廂突失控大嗌，數十人湧向車尾驚慌逃命，乘客直擊震撼場面。

【港鐵／車廂／情緒失控／列車／屍殺列車】本港上演現實版《屍殺列車》？近日網上流傳多張照片，在港鐵車廂内雜物散落地下，一片狼藉，有目擊者指，當時一名男子突情緒失控大叫，其他乘客受驚衝向車尾，過程非常恐怖。

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港鐵有乘客突失控大叫

有網民6月29日在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載4張在港鐵車廂內拍攝的照片。從照片中可見，車廂地下散遍雜物，包括隨身袋、背囊、波鞋、樽裝水、鋁罐、帽、雨傘、充電線、紙巾、爛鞋盒、拖鞋、收據、疑似食物碎、酒精搓手液、太陽眼鏡等。

事主指，事發當日下午3點15分，列車由金鐘開往尖沙咀途中，幾十人突衝向車尾，過程中許多私人物品散遍地下，形容「過程非常恐怖！」，遂向網民查問，「有冇人知到底發生了什麼事」？

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乘客直擊震撼現場

帖文發出後即有目擊者爆料，目擊者甲稱，「有個傻佬在車廂大嗌，其他人擔心隨機傷人，為了途命向車尾狂奔」，而他本人亦是「衝去車尾其中一個」。他指，事件發生於一瞬間，當時他跟著人潮向車尾走，「有人嗌，有小朋友喊，有人跌低」。

有網民則詢問，「點解聽到人嗌，啲人爭相走避，啲物件會咁樣？鞋都搞到咁，似有打交跡象」。對此，有目擊者乙表示，「果班大陸遊客嚟㗎...我頭先都一頭霧水...」。

事發時位於車尾的目擊者丙稱，當時情況很混亂，「啲人跑得好快，我喺車尾忽然聽到呯呯聲勁多人跑嚟嘅聲，好震撼」！並表示當時不知發生什麽事，「我有諗斬人/放火，然後金鐘去尖沙咀比較長，成2分幾3分鐘，大家迫晒最尾個幾格（迫過平日返工peak hour）, 其實個感覺真係好恐怖，只想快啲到站」。

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另外，有目擊者丁指，當時車廂内非常多人，有一名男子突起身大叫，拿著電話，情緒失控，而且他有兩個黑色大袋，「相信佢做速遞員」。隨後一班乘客爭相走避，混亂中他們的私人物品都掉到了地上。

個男人失控自己按制通知車長，我喺佢附近叫佢冷靜啲，佢手上冇危險嘅嘢，我再通知車長，到尖沙咀站已經有地鐵職員上前去了解，我都落車了！

目擊者丁表示，所幸該名男子手上無危險物品，「俾佢冷靜返，應該冇事！佢只係控制唔到自己情緒，見佢自己咬自己隻手」。

事件曝光後引起大量網民熱議，不少網民表示好恐怖，「好似屍殺列車」、「拍緊running man」、「拍緊港版屍殺列車」，亦有不少人猜測事發原因，「打交啩？」、「可能有人在發癲狂症」。

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TOPick正就事件向港鐵作出查詢，暫未有回覆。

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