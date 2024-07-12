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超市優惠｜本周兩大超市筍貨　買高樂氏/佳能產品滿$188送$221禮品

社會

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

本周兩大超市繼續推優惠商品，包括惠康買仼何高樂氏/佳能 產品滿$188，即送總值$221豐富禮品；百佳維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品買滿$50送維他蘋果綠茶250亳升6包裝 ；買滿$80再送小牧高鈣蘇打餅270克。

惠康

今個星期惠康紐西蘭星光蘋果$18/3個、美國安格斯牛肩眼扒400克 $95/包、韓國業務用蠔肉 $108/包、安格斯牛肉芝士堡2件裝 $39.9、農坊寶泰國特大農場雞蛋10隻裝 / 珍味正宗泡菜/辣泡菜(樽裝)400克 $50/2件、Meadows 各款薯片60克 $20/3包、朝日/藍妹/麒麟啤酒4x500毫升 $85/2盒、玉泉有氣水/青檸味有氣水1.25公升 $20/2枝、ARIEL超濃縮抗菌洗衣液800克 $35/樽和樂而雅零感特薄單包裝買2送1，只限同款同價錢產品。

優惠期：12/7-18/7/2024

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以單一發票及折實價計算，買任何產品滿$100可加$33 換3排益力多 活性乳酸菌飲品，加$33 換3包卡樂B 各款薯片。優惠期：只限3天 12/7 – 14/7/2024

買仼何高樂氏/佳能 產品滿$188，即送總值$221豐富禮品，包括1條唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝（價值＄31），2袋維達4D抽取式面紙5包裝（總值＄40），1輛佳能四輪摺疊式購物車（價值$150）。優惠不可與其他優惠同時使用。數量有限，送完即止。優惠期：12/7 – 25/7/2024

買1排刀嘜 純正花生油3支裝3x900毫升，即送總值$51豐富禮品，包括1盒立頓黃牌精強紅茶25片裝（價值＄14）、1包桂格蒸麥片補充裝800克（價值$25），1支鷹嘜煉奶方便裝185克（價值$12）。優惠不可與其他優惠同時使用。優惠期：12/7 – 18/7/2024

買2支淘大 翕仔極品頭遍生抽500毫升，即送總值$45豐富禮品，包括前一丁麻油麵五包裝5x100克1包（價值＄18）（北海道小麥粉及日本版除外），亨氏茄汁300克1支（價值$15）及地捫忌廉粟米蓉425克1罐（價值＄12）。以單一發票及折實價計算。優惠不可與其他優惠同時使用。優惠期：12/7 – 18/7/2024

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買DREYER’S®皇牌雪糕系列家庭裝或DREYER’S® D-COLLECTION™ 迷你脆皮雪糕批（各款），即可享$100任選3件優惠，加上限時3天（12-14/7/2024）任選2件雪糕/ 雪條即享9折優惠，3件折實$90，折實平均每件$30。

百佳

維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品買滿$50送維他蘋果綠茶250亳升6包裝 (價值$14)；買滿$80再送小牧高鈣蘇打餅270克 (價值$14.9)。優惠期至 18/7/2024。

買任何產品滿# $100 + $33 即可換購3排益力多活性乳酸菌飲品100毫升5支裝 (總值$45)。優惠期至 18/7/2024。

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