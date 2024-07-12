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富士山開山︱日本富士山開山2日釀3死　60歲男子獨自登山暴斃【附4級失溫治療法】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

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日本富士山開山2日釀3死！60歲男子獨自登山暴斃，山小屋負責人：這就是富士山的恐怖。

【富士山／開山／登山／元祖七合目／失溫／低溫症】日本富士山是熱門旅遊勝地，但行山也應注意安全。繼早前日本富士山山梨側在1日開山後，一名香港遊客在登山途中意外猝死後；如今靜岡縣一側開山短短2日，已傳出3人死亡。其中一名60多歲男子在海拔3,010米的富士宮路線元祖七合目位置，被其他登山客發現倒地失去知覺，及後證實死亡。而自富士山開山至今，遊客登山亂象叢生，諸如穿著短袖牛仔褲拖鞋、甚至拖喼登山。當地警察及山小屋負責人警告民眾，富士山天氣不穩，登山前若沒做足準備，恐釀致命後果。

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Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

綜合日本媒體報道，富士山靜岡一側3條登山路線於周三（10日）開山後，短短2日已出現3名死者。最近一宗個案，是於7月11日當地時間凌晨約4時35分，一名60多歲的男子在海拔3010米的富士宮路線「元祖七合目」附近登山道，被其他登山客發現倒地昏迷，隨即通知山小屋職員報警。

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山難救助隊接報後到場，將男子抬至較低海拔的富士宮口5合目，惟最終確認男子已當場死亡，靜岡警方正在確認死者身分及調查死因。據悉，死者是獨自登山，被發現時身著登山服裝和裝備，但沒有戴頭盔。

同日，在富士宮路線的六合目，亦有一名的20多歲女性登山者因出現低溫症需要救助。

靜岡側開山首日釀2死 港人山梨側登山死亡成首宗

而在7月10日開山首日下午2點，一名中年男子在山頂劍峰附近滑落火山口陷入昏迷，及後證實墮山死亡。同日下午5點，在御殿場路線方面，一名77歲老翁在八合目至山頂之間昏迷，救援隊接報到場後，發現其心肺功能已停止，身穿登山服裝和裝備，沒有明顯受傷；送院後至11日早上確認死亡。

而有幸運者在10日晚間，一名38歲香港男性在攻頂途中亦因失溫無法動彈，被其他登山客送至山小屋休息。

另外，在富士山山梨縣一側開山一週之際，7月9日，山梨縣警署表示，一名58歲中國籍港男於8日晚間登山至海拔3450米的八合目時不適並失去知覺，後證實死亡，是今年富士山開山後首宗登山客在富士山上死亡的意外。

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外國遊客短袖衫踢拖登山不理勸告

據日媒報道稱，富士山在7月10日雖全部開放登山，但近日天氣不穩，在七合目曾有暴風雨侵襲。儘管如此，有登山者仍不顧危險，亂象叢生。不少外國遊客不清楚富士山氣候多變，竟只穿著背心短褲上山，遭工作人員勸阻。其中，有穿著短袖衫褲、在被勸阻後仍堅持上山的美國遊客表示：「我們來自科羅拉多州，已習慣了寒冷的天氣，沒有問題！」另外，還有中國遊客被目擊只穿短袖、皮鞋，甚至拖著行李箱登山。

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警方及山小屋經營者呼籲登山務必做好準備

面對登山者亂象及登山途中死亡案件，有山小屋負責人指：

這就是富士山的恐怖。當體力下降時，就會抵禦不到氣溫急降。沒做足準備，會很困難的。

警察及山小屋經營者呼籲，民眾在攀登富士山前，要注意天氣情況，登山時務必做好準備，避免以輕便穿著登山，以免登山過程中體力下滑，難以應付急劇下降的氣溫。

同場加映：4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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