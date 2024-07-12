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星二代丨惠天賜兒子罕有曝光　斑斑囝囝惠建豪與文雪兒愛女有特別緣份

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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惠天賜與惠天賜兒子罕有曝光。

文雪兒日前在個人社交平台上載與女兒及斑斑母子合子，原來二人分別的仔女都同年同月同日生日，她寫道：「我女兒和斑斑兒子是同年同月同日生日，一歲時還一起慶祝生日，時間過得真快，一眨眼已是廿多年前的事🥰🥰🥰」

從照片所見，戴眼鏡穿西裝的斑斑兒子惠建豪高大英俊。同時，文雪兒更上載當年女兒子時候與斑斑兒子惠建豪小時候，齊開生日會吹生日蠟燭的照片。

至於斑斑也有在個人社交平台上載母子與文雪兒母女的合照，並寫道：「7/7/2024我的兒子和阿文女兒Jennifer幾年冇見昨天終於在澳門見到了這倆位小朋友係同年同月同日生的…想當年他倆才1歲大家一齊切蛋糕時間真係過得好快…希望他倆都能夠健康平安…. 繼續他們喜樂的人生旅程」

現年71歲斑斑（原名黎小雯）在1996年與惠天賜結婚，同年誕下惠建豪。可是斑斑與惠天賜在2001年離婚，已淡出娛樂圈的她與兒子移居澳門生活。

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惠天賜歷兩段婚姻

至於惠天賜生於山東，據稱為滿洲正黃旗葉赫那拉氏後裔，因在家中排行老四暱稱「小四」，金像影后惠英紅正他的妹妹。惠天賜因少時家貧，到春秋劇團學院拜名伶粉菊花為師習京劇，同門師兄弟妹包括 林正英、錢月笙、董瑋、尊龍、孟海、楊盼盼等。

他在70年代入影圈，80年代轉戰電視界，劇集代表作有 《勇者福星》、《武林聖火令》、 《楚留香之蝙蝠傳奇》、《陸小鳳之鳳舞九天》等。

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或減肥過度致死

惠天賜首任太太為亞洲電視和無綫電視前高層陳貝蒂，二人在1980年結婚、1991年離婚，兩人育有兩女。 他在1996年與斑斑結婚，無奈婚姻只維持5年。

在2012年，他在個人微博曾透露近來身體不好，得了關節炎，而且多痰多咳。同年10月4日，惠英紅透過社交平台公布哥哥惠天賜逝世，終年55歲。據惠英紅所說，惠天賜或因減肥過度致死。

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