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網約車｜林世雄：絕不認同政府偏幫的士業界的說法　強調首要考慮市民權益及運輸業持續發展

社會

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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（資料圖片）

立法會交通事務委員會今（12日）討論規管網約車平台研究及打擊非法出租或取酬載客。運輸及物流局局長林世雄表示，政府的立場非常清晰就是以市民的利益為依歸，對於提升個人化點對點交通服務，改善服務質素，提供網約服務等持開放態度，但首要必須考慮保障市民權益及運輸業的整體健康持續發展，而不可只顧及個別行業的利益，強調絕不認同有觀感認為政府偏幫的士業界的說法。

林世雄稱，政府正為規管網約平台訂定立法建議，及完善打擊非法出租或取酬載客法例，目標2025年完成。他提到，參考其他地區的規管做法，初步調研所得的方向是平台公司需獲發牌及滿足盡職審查要求；平台下的車輛要持有合適牌照及保險；及為平台服務的司機只可透過平台提供預約服務等，政府會朝這些方向深化訂定立法建議的工作。

對於會否發出新的車種、如何發，以及有關數目，林世雄稱，政府將進行後續研究，檢視個人化點對點交通服務的整體供求，市民對不同服務的種類及數量的需求，包括未來的士車隊網約服務，政府亦會評估對公共交通服務長遠營運以及整體道路交通的影響，尤其需要仔細考慮及平衡在本地公交系統每天照顧9成多出行市民的前提下，網約車對市民出行需求和載客服務價格帶來的變化，會否吸引更多市民由集體運輸工具轉用點對點服務車輛，以致影響公共交通服務的高效生態等，強調會以整體社會利益為重。

他提到，運輸署今年稍後開始就此對乘客需求及轉變進行調查，會於六個月內檢視進展情況，預計一年內完成，目標是2025年就透過平台提供合規服務的車輛類別和數目，車輛和司機的牌證要求等訂定規管的立法建議。

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