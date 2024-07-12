麗晶七海郵輪2025夏季夢幻航程　深度暢遊北歐　體驗地中海風情

▲ 麗晶七海郵輪 （Regent Seven Seas Cruises）旗下6星級的奢華郵輪船隊，明年夏季歐洲航程現已出爐。

歐洲擁有豐富多彩的文化背景，因此吸引了世界各地的旅客前往一探究竟。如想一次過遊覽歐洲多國，現時捷旅連同麗晶七海郵輪為旅客提供明年夏季的歐遊航綫，帶旅客深度暢遊北歐，體驗地中海風情。



麗晶七海郵輪引領奢華海上之旅 提早預訂指定歐洲航程及套房可享8折優惠



麗晶七海郵輪自1992年創立以來，已經有30多年的航遊經驗，為世界上最奢華的船隊之一，其足跡遍布全球500個以上的港口，因此深受旅客的信賴。船隊採用全包式航遊風格，即航費包含了在一系列特色餐廳和全天候用餐場地享用精緻美饌、高級葡萄酒及烈酒、娛樂消遣、無限上網服務、免費洗熨服務及預付小費，意味着旅客可以暢飲暢食和參與多元化活動，同時享受高度化個人服務，例如入住禮賓級或更高級別套房的賓客，可於啟航前享有一晚酒店住宿，以及來往酒店及郵輪的交通接送，令每位旅客都可獲得到貼心周到的照顧。

▲ 麗晶七海郵輪採用全包式航遊風格，意味着旅客可以暢飲暢食和參與多元化的娛樂活動。

麗晶七海郵輪的船上空間舒適寬敞，其提供的房型大部分都設有私人露台，且號稱是「全球面積最大的海上露台之一」。至於航遊安排方面，船隊在每個港口更設有獨家無限次免費岸上觀光體驗安排，為旅客帶來前所未有真正的全包式航遊體驗。

▲ 現預定2025年麗晶七海郵輪指定歐洲之旅，可享8折優惠。

麗晶七海郵輪為了回饋旅客支持，現時推出提早預訂2025年的指定歐洲航程及套房即可享受8折的優惠，令旅客以相對實惠的價格獲得夢幻的海上旅程，機會難得，不容錯過！

▲ 最新的七海尚逸號提供配套奢華的全套房住宿，所有房型均設有私人露台。

搭乘七海領航者號 10晚北歐風情之行



每年暑假正是前往歐洲旅遊的絕佳時機，因為天氣宜人，旅客可以享受日光浴之外，還可以親身感受當地獨特的風土人情和品嚐特色美食。如果有歐遊計劃的旅客，不妨就約定在下年暑假，與七海領航者號一起開啓「深度航遊北歐」之旅！旅客可以於2025年6月27日在丹麥的哥本哈根登船，整個旅程為期10晚。

▲ 芬蘭赫爾辛基著名地標建築白教堂，是一座優雅的新古典主義教堂。

旅程首站的哥本哈根充滿着悠久歷史的藝術氣息，因為這裏是童話之父安徒生的故鄉，所以旅客可以去到古堡感受他筆下的童話世界。之後郵輪將前往德國柏林和芬蘭赫爾辛基。芬蘭在夏日有着極長的日照時間，旅客可以在日光下漫步，欣賞美麗的海景。而最終郵輪會抵達瑞典首都斯德哥爾摩，下船後就可以到訪當地的老城區，那有着許多舊式建築，還有斯德哥德摩王宮及大教堂都保留了義大利巴洛克式外觀，絕對是對中世紀之美感興趣的旅客的探索寶地！

【10晚深度航遊北歐】（啟航日期：2025 年 6 月 27日；尊貴海景套房 HK$36,798起）



七海尚逸號帶領解鎖冰島夏日奇景

而在2025年的7月，七海尚逸號將帶領旅客環游冰島，進行為期10晚的「深度探索冰島」之旅。雖然大眾一提起冰島，就會聯想到浪漫的極光和漫天大雪的冬天，但其實夏天的冰島也別有一番風味！因為冰島在夏天擁有「午夜陽光」，天空很少被黑暗吞噬，所以樹木也顯得更為生機勃勃，讓冰島變成現實版的綠野仙蹤。而且在旅程的首尾兩站都會停留在冰島首都雷克雅維克，旅客可以去參觀格爾哈林姆斯大教堂，那是全市最高的建築物，上到頂樓就可以俯瞰整個市區的美景。

▲ 塞里雅蘭瀑布是每個冰島旅客的必去之處，但記得要穿防水衣物打卡。

【10晚深度探索冰島】（啟航日期：2025年7月7、17日；露台套房HK$66,098起）



深入探索地中海 10 晚遊4國



而除了北歐之外，還可以跟隨七海輝煌號探索為期10晚的地中海周邊之旅。旅客可以在蒙地卡羅登船，那是摩納哥的地標性地區，滙聚了大賭場廣場和聖查尔斯教堂，是購物和欣賞歌劇的好地方。途徑意大利薩雷諾時可以去到阿瑪菲海岸散步，將藍天碧海盡收眼底。而在土耳其和希臘，旅客可以去海灘酒吧放肆一番，欣賞沿着愛琴海的美景，令整個旅程充滿幸福感。

▲ 意大利薩雷諾的阿瑪菲海岸被譽為地中海最美海岸綫，是珍貴的世界遺產。

【10晚摩納哥、意大利、土耳其、希臘】（啟航日期：2025年4月20日；露台套房HK$32,198起）

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（資料由Jetour捷旅提供）

