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飛魚王子｜方力申住半億豪宅有私家泳池練水　孝順仔小方仍與父母同住

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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方力申（小方）是一名孝順仔！

方力申（小方）早前為小泳手發聲獲網民一致好評，更有人直言因事件對小方「改觀」，又有自稱是小方大學舊同學大讚他有正義感、專一，收到不少正評。

小方更是一位孝順仔，在7年前豪擲4450萬元買入元朗首譽一幢獨立屋，他回覆媒體稱父母很喜歡獨立屋，因而決定買入，更一直跟父母同住！

飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面

飛魚擁私人泳池

方家大宅共有三層，實用面積3,365方呎。小方曾分享晨早操水的短片，從片段所見，方家大宅設有超大泳池，讓方力申可以盡情練水，難怪泳術依然保持得相當好！

他過往分享日常生活照時，亦不覺意曝光其豪宅，包括展出家中多個球星收藏品。他也曾於聖誕節晒出家中的聖誕樹，目測有近3米高，足見其豪宅的樓底超高！

方力申批評泳總丨小泳手媽媽接受《東張西望》訪問　表明小朋友不轉會

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一直與雙親同住有原因

直至今時今日，小方依然與父母同住，更從沒有要搬出去自住的想法。

他過往接受TOPick專訪時曾說：「首先我是長子覺得一起住是理所當然的事，而我的職業又很彈性流動 ，不像我弟弟搬出去因要近公司，我每天也不知在那裏返工。而且，我喜歡吃住家飯，好珍惜與他們一同吃飯的時光，這是最好的陪伴。」

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