巴黎奧運｜新都城限定運動樂園　必影巨型乒乓球拍滑梯+薰衣草跑道

▲ 為迎接奧運，將軍澳新都城由即日起化身成奧運運動樂園「Olympics Playground」！

巴黎奧運將於7月26日開幕，不但港隊整裝待發，全港市民亦已準備好為一眾運動員打氣，期待港隊再創佳績！

為迎接奧運，將軍澳新都城由即日起化身成奧運運動樂園「Olympics Playground」，設多個互動裝置及打卡位，與大家一同投入這項盛事氣氛！

走入場內，立即見到超吸睛的巨型乒乓球拍滑梯、五環頒獎台和薰衣草紫色跑道，通通色彩繽紛，而且小朋友有得玩時又有得影，打卡、放電一流！小運動員們更可初嚐踏上五環頒獎台的滋味，感受奧運奪獎的喜悅。另外不得不提的是充滿少女心的薰衣草跑道，紫色主題融入法國南部普羅旺斯的薰衣草田，超可愛！

除了影相，現場也有多個互動裝置體驗。包括表情圖案觀眾席、「撐」運動員打氣站等，大家可以此為運動員集氣，每拍跳字機按鈕一次就象徵一個支持，在賽事開始之前，一同為打氣數字創新高，送港隊運動員更多祝福和支持吧！

在開幕前夕的周末，新都城將於7月20及21日推出一系列特色活動。其中包括設4大遊戲的「小小奧林匹克運動會」，包括「彈彈圈眼手合一」、「快速羽毛球」、 「反應燈競技」及「打氣挑戰」，考驗小朋友的手眼協調、反應速度，挑戰成功的小運動員可獲限量小禮品！同日另有韓國跆拳道團隊表演、港隊霹靂舞表演，萬勿錯過！

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「Bonjour! 盛夏『港』奧運」活動

日期：即日起至8月11日

地點：MCPOne將軍澳新都城中心一期

小小奧林匹克運動會

日期：7月20至21日

時間：1:30pm至6:30pm

地點：MCPOne將軍澳新都城中心一期地下中庭及 L2 指定位置

最新影片推介

跆拳道表演（by韓國NRG Taekwondo）

日期：7月20日

時間：3pm

地點：MCPOne將軍澳新都城中心一期地下中庭

霹靂舞表演（by 港隊霹靂舞成員 Bboy Think 曾子驊及其隊友）

日期：7月21日

時間：3pm

地點：將軍澳新都城商場地下中庭

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