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親子好去處｜大樹先生的家6折優惠低至$30位　3小時暢玩波波池/滑梯/繩索橋

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大樹先生的家6折優惠低至$30位，3小時暢玩室內遊樂場、波波池、滑梯、繩索橋。

【親子好去處/大樹先生的家/親子餐廳/室內遊樂場/波波池/西餐/荔枝角D2 Place/銅鑼灣皇室堡】超人氣親子餐廳大樹先生的家從台灣紅到香港！KKday推出限時親子套票優惠，低至$30/位！另有平日親子套票，包小童入園、大人餐點低至$125/位。餐廳有適合0至6歲兒童遊玩的遊樂場，設有繩索橋、滑梯、及全港唯一浪漫愛心大型波波球池等遊樂設施！家長們能將晚餐與遊戲時間輕鬆結合，讓小朋友放電之餘自己又可以嘆西餐叉叉電，一舉兩得！

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大樹先生的家限時6折低至$30/位

KKday由即日起至7月18日推出大樹先生的家限時6折快閃親子套票優惠，低至$30/位，一家大細暢玩2.5至3 小時！親子套票包括1位小童入園及任選大人餐點、湯或沙拉及飲品一份。此外還有低至71折的平日親子套票優惠，低至 HK$125/位！

來自台灣的特色親子餐廳大樹先生的家，在香港一共有2間分店，分別位於荔枝角D2 Place和銅鑼灣皇室堡。餐廳一半空間是休閒自助餐廳，提供適合孩子及大人的西餐，另一半則是適合0至6歲兒童遊玩的的遊樂場，設有繩索橋、滑梯、大型波波球池等遊樂設施。

購買優惠套票一家大細可以暢玩 2.5 – 3 小時！（圖片來源：FaceBook@大樹先生的家 Mr. Tree - 香港店）

銅鑼灣店設玩水+機器人區

較新的銅鑼灣店設施比荔枝角店多，包括Stem區、玩水區、機器人區及繩網區等。有別於荔枝角店的城堡設計，銅鑼灣店以街頭籃球為主題，再加入Stem設施，適合年齡稍大的小朋友。

值得留意的是，銅鑼灣店有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區，亦用上5星級酒店主廚作為銅鑼灣新店的總廚，所以餐牌中不乏鵝肝等頂級食材。

荔枝角店設施有沙池和大型咕臣。（圖片來源：FaceBook@大樹先生的家 Mr. Tree - 香港店）

荔枝角店佔地6000呎

而荔枝角店理念以「家」為主題，佔地近6000呎，店内過半的面積劃分為遊樂空間，設施豐富，有沙池和大型咕臣，其中幼兒玩具區範圍較廣，適合嬰幼兒玩的設施比較多。家長可以按自己同小朋友需要，選擇適合一家大細的分店盡情大玩特玩和歎美食！

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大樹先生的家優惠詳情：

預訂日期 : 即日起至7月18日23:59
用餐日期：2024年7月13日至9月1日
地址：
荔枝角店 - 荔枝角長順街 15 號 D2 Place TWO 1 樓
銅鑼灣店 - 銅鑼灣皇室堡 15 樓 1501-1505 室
預定網址：【按此連結】

*年齡限制：已上小學/7歲或以上孩童將不得進入遊戲區

KKday 限量低至6折入園門券

星期一至五 HK$59/2張門券（一大一小），平均 HK$29.5/位

星期六及日 HK$99/2張門券（一大一小），平均 HK$49.5/位 （原價HK$139/2張）

體驗時間：12:00 – 15:00/ 15:30 – 18:00/ 18:30 – 21:30

親子套票包括：1位小童入園及任選大人餐點一份 (限定意大利麵、燉飯、定食健康類餐點，包湯或沙拉及HK$38以下飲品）

*成人平日最低消費 HK$120/位，週末最低消費 HK$150/位

KKday 低至71折平日親子套票優惠 

星期一至五 HK$250/2張門券（一大一小），平均 HK$125/位 （原價HK$350/2張）

體驗時間：12:00 – 15:00/ 15:30 – 18:00/ 18:30 – 21:30

親子套票包括：1位小童及1位大人入園及可任選大人餐點一份（限定意大利麵、燉飯、定食健康類餐點，包湯或沙拉及HK$38以下飲品）

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